Le spin-off Fear the Walking Dead terminera cette année 2023 avec sa saison 8 « excitante »

The Walking Dead fait son chemin avec de nouveaux spin-offs issus d’une série principale qui s’est terminée il y a des mois avec une fin émotionnelle, bien qu’elle dise également au revoir aux autres productions du même univers avec plus de quelques années de retard. C’est le cas de Fear the Walking Dead, la série à succès au niveau du public qui affronte sa huitième et dernière saison en 2023, comme l’a confirmé AMC (via Comicbook), ajoutant également que sa finale sera divisée en plusieurs blocs tout au long de cette année.

Un autre « au revoir » dans l’univers zombie de The Walking Dead

Ainsi, Fear the Walking Dead diffusera le premier lot d’épisodes de sa saison 8 le 14 mai 2023, pour diffuser sa conclusion dans le cadre d’un autre bloc d’épisodes plus tard cette année, de la même manière que l’adieu à The Walking Dead : « C’est une année vraiment passionnante pour l’univers The Walking Dead alors que nous terminons un voyage épique sur Fear the Walking Dead, qui est devenu l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision par câble », a déclaré Dan McDermott, président du divertissement chez AMC Studios.

« Nous sommes maintenant prêts pour de nouvelles séries dans cette saga, avec deux nouveaux produits très attendus et avec des personnages comme Maggie, Negan et Daryl », ajoute le dirigeant d’AMC à propos de la nouvelle série qui sortira bientôt, à commencer par The Walking Dead. . : Dead City dans un New York ravagé par les zombies avec Maggie et Negan comme protagonistes. » Parallèlement à cela, nous commençons la production du prochain chapitre de l’histoire inoubliable de Rick et Michonne, une grande histoire d’amour, que nous avons hâte de partager l’année prochaine. Cette prochaine phase de notre bien-aimée saga The Walking Dead promet d’engager et de captiver les téléspectateurs fidèles », conclut McDermott.

De son côté, le cadre d’AMC, Scott M. Gimple, a assuré que la fin de Fear the Walking Dead sera aussi excitante que vibrante. Rappelons que ce spin-off a débuté en 2015 comme la première série dérivée de The Walking Dead, élargissant son univers et partageant même le personnage impair.

Fear the Walking Dead lance sa huitième et dernière saison le 14 mai 2023.

