Apple installe iOS 16.3 Beta 2 avec les modifications des paramètres SOS d’urgence

Après une longue attente due à la période des fêtes, Apple lance cette semaine les tests bêta d’iOS 16.3. La deuxième version bêta d’iOS 16.3 est maintenant disponible. Cela indique qu’à partir de maintenant, nous pouvons nous attendre à des mises à jour bêta iOS presque chaque semaine. La dernière mise à jour majeure iOS 16.2 a apporté des fonctionnalités utiles et il est maintenant temps pour iOS 16.3 de briller.

La dernière mise à jour bêta, iOS 16.3 Beta 1 avec prise en charge des clés de sécurité physiques et plus encore, a été publiée à la mi-décembre. Et la deuxième version bêta ajoute plus de valeur à la mise à jour iOS 16.3.

Parallèlement à iOS 16.3 Beta 2, Apple a également publié iPadOS 16.3 Beta 2, watchOS 9.3 Beta 2, macOS Ventura 13.2 Beta 2, macOS Monterey 12.6.3 RC 2, macOS Big Sur 11.7.3 RC 2 et tvOS 16.3 Beta 2. La mise à jour iOS 16.3 Beta 2 pèse environ 696 Mo mais peut varier selon le modèle.

La deuxième mise à jour bêta d’iOS 16.3 est disponible pour les utilisateurs avec un numéro de build 20D5035i. Cela indique que nous sommes loin de la version Release Candidate après laquelle la version publique sera publiée.

Venons-en maintenant à la partie intéressante, les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16.3 Beta 2. La mise à jour est livrée avec quelques nouvelles fonctionnalités et modifications comme suit :

Nouvelles options dans les paramètres SOS d’urgence

Le contour de l’activité dynamique de l’île sur le papier peint sombre est encore peaufiné et maintenant le contour est à peine visible

Apple Maps propose désormais une option de stationnement dans certaines villes

En dehors de ces changements, il peut y avoir quelques changements mineurs dans la nouvelle mise à jour. Si vous repérez des changements intéressants, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Attendez-vous également à des corrections de bugs et à des améliorations de performances. iOS 16.3 va être la troisième mise à jour majeure depuis la sortie d’iOS 16 et c’est la raison pour laquelle nous ne verrons peut-être pas plus que quelques changements.

À partir de maintenant, iOS 16.3 Beta 2 est déployé pour les développeurs. Mais bientôt, il sera disponible pour les bêta-testeurs publics, peut-être dans un jour. Si vous avez installé le profil bêta d’iOS 16 ou utilisez déjà iOS 16.3 bêta 1, vous pouvez facilement vérifier la mise à jour. Vérifiez la mise à jour en allant sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Avant de mettre à jour votre iPhone, assurez-vous de sauvegarder vos données sur votre PC ou iCloud et chargez-les à au moins 50 %.

