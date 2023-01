Ortur Laser Master 3: La gravure facile, ultra-rapide et sécurisée

Ortur est une marque connue comme le pionnier de l’industrie du laser avec une gamme de produits innovants. La société a lancé sa très attendu dernière machine Laser Master 3 après une longue attente pour s’assurer que la mise à jour en vaut largement le coût. Convaincue de l’importance d’une évolution constante, Ortur a développé la Laser Master 3 en suivant exactement les souhaits de ses clients, sur la base d’un feedback constant.

Pour ceux qui ne connaissent pas Ortur, c’est une marque fondée en 2018, qui a sorti la même année sa première imprimante 3D, tandis qu’en 2019 elle a sorti la première carte mère 32 bits au monde spécialisée pour les graveurs. Au fil du temps, la marque a montré sa capacité à s’adapter et à évoluer, pour toujours répondre aux besoins du public dans ce secteur particulier.

Ortur Laser Master 3: La gravure laser facile et ultra-rapide

La machine Laser Master 3 d’Ortur est le résultat des efforts de la société pour créer un produit non seulement stable et fiable mais aussi facile à utiliser.

Le graveur laser Ortur Laser Master 3 est équipé de la dernière carte mère OLM-ESP-PRO-V2.4 de 11ème génération, qui adopte le firmware laser intelligent de la série V2.0. Avec une vitesse de gravure de 20000mm/min et une assistance d’air intégrée et deux ventilateurs. La Laser Master 3 vous offre une gravure douce, une plus grande précision et des produits de gravure plus raffinés.

Le module laser LU2-10A de 10 W assure une puissance élevée et des performances de refroidissement élevées. Celui-ci adopte la 4e génération de la technologie de compression du spot laser et la 2e génération de la technologie de combinaison des diodes laser. Il dispose d’une puissance élevée de 10 W et d’un spot laser comprimé, ce qui lui permet de mieux découper et graver des matériaux plus durs.

Avec une structure mécanique améliorée, le cadrage étroit garantit une plus grande précision. La Ortur Laser Master 3 a un spot focal de 0,05×0,1mm, apportant des détails précis à 0,01mm. Elle peut couper du bois de 12 mm et de l’acrylique de 10 mm en un seul passage. Elle peut également découper le panneau de pin d’une épaisseur maximale de 20 mm et la feuille acrylique d’une épaisseur maximale de 30 mm.

La saint valentin approche et avec la gravure laser, vous pouvez créer de nombreux objets personnalisés afin de montrer votre affection à un proche. Voici quelques exemples de ce qu’il est possible de faire à cette occasion :

Ortur Laser Master 3: Sécurisé et largement compatible

La Ortur Laser Master 3 comprend 7 fonctions de sécurité, y compris un interrupteur d’urgence à arrêt complet par simple pression. Les verrous de sécurité, les détecteurs de mouvements anormaux, les capteurs de surpuissance, le contrôle de la tension et du courant et les systèmes de détection de la connectivité garantissent une expérience utilisateur très sûre.

La Laser Master 3 dispose également d’un verrou de sécurité (conservez la clé, usage professionnel uniquement), d’une protection de la position active, d’une protection de la position inclinée, d’une détection et d’une limitation de la durée d’exposition, d’un système de contrôle de sécurité de la tension et du courant, d’un chien de garde de l’ordinateur hôte et d’un interrupteur d’arrêt d’urgence.

Le graveur laser ORTUR Laser Master 3 peut être compatible avec différents logiciels de gravure à la volée, tels que LaserGRBL, LightBurn et Laser Explorer (ORTUR APP). LaserGRBL est compatible avec Windows XP, 7, 8 et 10/11. LightBurn supporte les systèmes Windows, Mac OS et Linux (payant), tandis que Laser Explorer supporte les systèmes MacOS 10.0 et Android 7.0.

Laser Explorer dispose de 2 modes commutables : le mode facile et le mode professionnel. Les iPhones, les téléphones Android, les iPads et les tablettes Android sont pris en charge, et il permet également d’imprimer des photos à partir de téléphones mobiles.

Pour résumer, parmi les points les plus importants, nous avons :

Vitesse jusqu’à 20 000 mm/min, soit deux fois la vitesse des autres produits de gravure laser.

jusqu’à 20 000 mm/min, soit deux fois la vitesse des autres produits de gravure laser. Module laser 10W stable et léger , avec une alimentation électrique élevée et un bon système de refroidissement.

, avec une alimentation électrique élevée et un bon système de refroidissement. Précision de 0,01 mm, pour des gravures précises.

de 0,01 mm, pour des gravures précises. Coupe puissante : Du bois de 20 mm à l’acrylique de 30 mm, le laser 0,05 mm x 0,10 mm.

: Du bois de 20 mm à l’acrylique de 30 mm, le laser 0,05 mm x 0,10 mm. Très faible bruit : Mise à niveau des puces de pilote (driver) pas à pas qui permettent de travailler en silence.

: Mise à niveau des puces de pilote (driver) pas à pas qui permettent de travailler en silence. Intégration avec le mobile : Nous pouvons imprimer directement à partir de l’application Laser Explorer (disponible sur le Play Store) pour éliminer les opérations logicielles fastidieuses.

