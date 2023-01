Razer Edge, l’ordinateur portable pour le streaming de jeux PC, a déjà une date et un prix officiels

Razer, la marque spécialisée dans les accessoires et le matériel axés sur le jeu, a présenté plusieurs nouveautés lors de la récente édition du CES 2023 à Las Vegas, comme une barre de son 3D avancée ou ses nouveaux ordinateurs portables de jeu Blade. Bien que l’un de ses produits les plus attendus soit le nouvel ordinateur portable Razer Edge, une sorte de console dans le plus pur style Nintendo Switch qui permettra de jouer aux jeux vidéo PC dans le cloud via des services tels que Nvidia GeForce Now et Xbox Cloud Gaming. Et nous avons déjà un prix final et une date de sortie, du moins aux États-Unis.

Razer Edge : prix et date de sortie aux États-Unis

Ainsi, le nouveau Razer Edge arrivera dans les stores américains le 26 janvier 2023 au prix conseillé de 399,99 $ dans sa version Wi-Fi, avec la possibilité d’acheter la soi-disant Founders Edition avec un prix supplémentaire de 100 $, un pack limité qui comprend les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless d’une valeur de 129,99 $. De son côté, la version 5G du Razer Edge est proposée avec un contrat avec la société Verizon au prix de 599,99 $.

Bien sûr, pour le moment Razer n’a confirmé que le lancement officiel de son appareil portable Edge aux États-Unis, donc pour l’instant un éventuel lancement en Europe ou en Amérique latine reste inconnu, s’il est lancé dans ces territoires, ainsi que son prix en dehors du marché américain.

Le Razer Edge est une console portable axée sur le cloud gaming pour les titres PC qui possède un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2400×1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un processeur SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage et batterie de 5000 mAh, le tout sous système d’exploitation Android 12.

Source | Engadget