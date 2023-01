Apple travaille sur des puces internes pour réduire sa dépendance à Qualcomm et Broadcom

Tourné vers l’avenir : des sources affirment qu’Apple échelonnera la transition et utilisera initialement sa puce locale dans un seul nouveau produit, comme son modèle d’iPhone haut de gamme. L’abandon progressif de Qualcomm en tant que fournisseur de modems pourrait prendre jusqu’à trois ans et refléter la façon dont la société s’est éloignée d’Intel avec son propre silicium Apple.

Les prochains projets de puces de communication internes d’Apple se concentrent, et ils sont plus approfondis que nous ne le pensions initialement.

Si vous vous en souvenez, beaucoup s’attendaient à ce qu’Apple ait sa puce de modem 5G interne prête pour l’iPhone 2023, mais des problèmes de surchauffe, d’autonomie de la batterie et de validation des composants ont repoussé ces plans. Bloomberg s’attend maintenant à ce que le remplacement soit prêt d’ici la fin de 2024 ou au début de 2025, ce qui le mettrait en ligne pour être inclus dans l’iPhone 2025 au plus tôt. Les tests finaux et la validation pourraient même le repousser plus loin.

Bloomberg souligne par ailleurs qu’Apple travaille sur un remplacement interne de la puce Broadcom qui gère les fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi de ses appareils mobiles. Les fruits de ce nouvel effort devraient être prêts pour l’année modèle 2025, ont indiqué des sources. Il y a même un projet en cours qui combinera le modem mobile, les fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth en une seule puce, ont déclaré les gens.

Broadcom ne semble pas concerné par les développements chez Apple. Lors d’une conférence téléphonique le mois dernier, le PDG Hock Tan a déclaré qu’il pensait disposer de la meilleure technologie et apporter de la valeur à ses clients. « Il n’y a aucune raison de trouver autre chose où vous n’êtes pas le meilleur », a ajouté Tan.

Apple a déjà de l’expérience dans la fabrication de puces sans fil, notamment le W3 dans l’Apple Watch et le H2 dans les AirPods.

Se diversifier pour créer son propre silicium ne sera pas une promenade de santé, comme Apple l’a déjà appris. Ses puces de communication locales devront être au moins égales – ou supérieures – aux composants qu’elles remplaceront car il n’y a pas de place pour prendre des mesures dans la mauvaise direction sur le marché impitoyable de la téléphonie mobile.