« Vous devrez continuer sur votre appareil personnel » – Le problème de HomeKit en une citation

J’ai ressenti un vrai sentiment de déjà-vu récemment, lorsque j’ai dit à l’un de mes HomePods de lancer une scène et que Siri a répondu « Vous devrez continuer sur votre appareil personnel ». C’est un message que beaucoup d’entre nous se souviendront de 2020… et 2021… et 2022. Bienvenue dans la nouvelle année – comme l’année précédente.

Mais plus qu’un simple ennui, c’est, pour moi, une encapsulation du plus gros problème avec la technologie de la maison intelligente en général, et HomeKit en particulier…

Ne vous méprenez pas : je l’amour la technologie de la maison intelligente, et j’adore pouvoir gérer presque tout cela via Siri et/ou l’application Home. J’y compte du réveil au coucher.

A 7 heures du matin en semaine, le store de ma chambre s’ouvre un peu – et seulement un peu – pour m’introduire en douceur dans le monde de l’éveil. Un peu plus tard, mon robot nettoyeur s’occupe de l’aspirateur, toujours selon un horaire de semaine. Lorsque je suis prêt à affronter la perspective de déménager à mon bureau, une seule commande verbale configure plusieurs lumières sur une configuration de lumière chaude et pas trop lumineuse dans mon bureau, et il passe automatiquement à un éclairage plus lumineux et plus frais quand il est temps pour moi pour réellement commencer à travailler.

À l’autre bout de la journée, la commande « Hey Siri, je vais me coucher » éteint toutes les lumières du salon, allume l’éclairage à faible intensité dans ma chambre et ferme le store de la chambre.

Ou, du moins, il devrait. Je veux dire, c’est le cas si je demande à ma montre ou à mon téléphone, mais ces derniers jours, mes HomePods ont commencé avec l’activité « Vous devrez continuer sur votre appareil personnel ».

Ce message d’erreur inutile signifiait que vous aviez demandé à HomePod de gérer une « demande personnelle » – comme lire un SMs ou vous informer de votre prochain rendez-vous – sans basculer sur cette fonctionnalité dans l’application Home. Le réparer n’était pas exactement intuitif, mais c’était au moins un processus ponctuel :

Ouvrez l’application Accueil

Appuyez longuement sur le HomePod concerné

Faites défiler jusqu’en bas

Appuyez sur l’icône des paramètres (engrenage)

Faites défiler pour fermer vers le bas

Appuyez sur Demandes personnelles

Activez-le

Mais pas la version 2023 du message. La version 2023 semble être l’équivalent Apple du tristement célèbre message d’erreur Windows « Quelque chose s’est mal passé ».

En effet, avant de mettre à jour mes HomePods en 16.2, mon iPhone ne m’offrait même pas la possibilité de continuer là-bas.

Je reçois la même réponse inutile depuis des jours maintenant. J’ai tout redémarré et je me suis assuré que tout est mis à jour, mais toujours pas de chance. Et je sais que ce n’est pas que moi, car des collègues vivent également la même chose.

Maintenant, nous sommes des techniciens. Nous comprenons que des pépins se produisent. C’est ennuyeux, mais nous soupirons et dépannons, et si cela ne résout pas le problème, nous savons qu’une mise à jour sera probablement bientôt disponible. Ce n’est pas non plus une question de vie ou de mort que je doive demander à mon téléphone plutôt qu’à mon HomePod de m’éviter d’avoir à appuyer sur de vrais boutons.

Mais je sais, d’après les réactions d’amis non technophiles à ce genre de choses, que cela les éloigne de toute l’idée de la technologie domestique intelligente. Peu importe que cela fonctionne 99% du temps, c’est ce qu’ils en retiennent. Et cela vraiment n’aide pas quand Apple – la société qui est censée rendre tout cela convivial – peut demander à Siri de simplement hausser les épaules et de répondre d’une manière aussi inutile et peu informative.

Photo : Michael Soledad/Unsplash

