10 meilleurs jeux LEGO Nintendo Switch à jouer en 2023

Les consoles de jeu portables sont toujours appréciées par beaucoup de gens. La raison en est que vous pouvez facilement le transporter et jouer quand et où vous en avez envie. La Nintendo Switch est l’une des meilleures consoles de jeu portables. Comme c’est le cas avec n’importe quel appareil Nintendo, les jeux Mario sont ceux qui retiennent toujours le plus l’attention, y compris certains des titres Nintendo les plus classiques. Il existe également d’autres jeux qui sont assez intéressants à jouer.

Aujourd’hui, nous allons examiner le meilleur Jeux LEGO sur Nintendo Switch à essayer en 2023. L’univers LEGO qui est entièrement composé de briques est une franchise de jeu intéressante à part entière. Bien sûr, beaucoup de jeux LEGO sont des versions de titres de jeux populaires. Mais quoi de plus amusant que de jouer avec de petits personnages en briques LEGO dans un univers construit par LEGO ? Commençons.

Meilleurs jeux LEGO sur Nintendo Switch

Désormais, tous les jeux mentionnés ci-dessous dans la liste sont jouables sur n’importe quelle version de la Nintendo Switch, que ce soit la Switch Lite, la Base Switch ou la nouvelle Switch OED.

LEGO : Marvel Super Héros 2

Que demander de plus lorsque vous avez deux des univers les plus aimés dans un seul jeu ? Le LEGO Marvel Super Heroes 2 est le jeu auquel beaucoup de gens aimeraient jouer. Puisqu’il s’agit d’un jeu de merveilles, on s’attend à ce que vous unissiez vos forces avec vos héros de merveilles préférés de différentes époques. Les batailles se déroulent dans la ville de Chronopolis. La chronologie s’étend entre les civilisations anciennes et New York en 2099. Le jeu propose désormais de nouveaux modes de combat ainsi que la possibilité de jouer avec des amis et la famille.

LEGO : Collection Harry Potter

Les jeux Harry Potter sont amusants à jouer. Avec la collection Harry Potter pour Nintendo Switch, vous avez accès à la version remasterisée des années 1 à 7 de Harry Potter. Comme pour tout jeu Harry Potter, le monde du jeu est vaste et vaste, étant donné qu’il s’agit d’une collection. Vous pouvez profiter de ce jeu d’univers LEGO x Harry Potter avec toutes les résolutions d’énigmes, les duels, lancer différents sorts et créer plusieurs types de potions.

LEGO DC Super-Vilains

Vous voulez jouer les rôles des méchants dans l’univers LEGO ? Le jeu DC Super-Vilalins est fait pour vous. Bien que vous puissiez jouer en tant que super-vilain dans le jeu, vous avez également la liberté de créer votre super-vilain. Cela rend le jeu plus intéressant. Vous pouvez maintenant poursuivre diverses batailles et créer le chaos dans ce monde ouvert ainsi que rechercher les super-héros contre lesquels vous devez vous battre.

LEGO Star Wars : La saga Skywalker

Beaucoup de gens connaissent les jeux LEGO simplement à cause d’un grand nombre de jeux Star Wars LEGO qui ont été publiés au fil des ans. Ici, dans The Skywalker Saga, vous pouvez jouer et découvrir le meilleur de Star Wars à partir des neuf films de la saga Skywalker. Vous pouvez incarner Obi-Wan dans le jeu LEGO Star Wars. La meilleure partie de ce jeu LEGO est que vous pouvez jouer et explorer dans l’ordre de votre choix. Vous n’êtes pas obligé de suivre ou de suivre un certain ordre.

LEGO : Jurassic World

Si vous êtes un fan de la franchise de films Jurassic World, vous voudrez peut-être mettre la main sur ce jeu Jurassic World sur le thème LEGO. Ce jeu sur le thème Jurassic World LEGO vous permet d’explorer et de jouer à travers les quatre films Jurassic qui ont été publiés. Il y a beaucoup d’aventures à faire et d’endroits à explorer. Le jeu vous permet de choisir et de jouer parmi les 20 dinosaures et même de personnaliser votre dinosaure.

Date de sortie : 17 septembre 2019

Taille du jeu : 4,8 Go

Prix ​​: 39,99 $

Acheter: LEGO Monde jurassique

LEGO : Les Indestructibles

Les Indestructibles est un grand film rempli d’action, d’aventure et de plaisir. Installé à Municiberg, vous pourrez payer comme n’importe quel membre de la famille des Indestructibles. Vous pouvez utiliser vos super pouvoirs et vos capacités uniques qui peuvent être utilisées contre les différents méchants. Alors que vous pouvez choisir de jouer et d’explorer le jeu en tant que joueur solo, il y a aussi la possibilité de profiter du jeu avec vos amis grâce au mode multijoueur. Le jeu a beaucoup de niveaux d’histoire pour que vous puissiez en profiter.

Contes de briques LEGO

Vous en avez assez de jouer les super-héros et les méchants dans l’univers LEGO ? Aucun problème! Ici, c’est un jeu de construction où vous utilisez diverses briques LEGO. Vous pouvez créer vos bâtiments et poursuivre la reconstruction du parc d’attractions. Ce jeu LEGO peut être défini comme un simulateur de construction de ville où vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Il y a aussi quelques énigmes que vous devez résoudre, ce qui aide à débloquer de nouvelles compétences pour progresser plus loin dans le jeu.

LEGO : le parcours des constructeurs

Voici un autre jeu de construction LEGO auquel vous pouvez vous détendre et jouer. Avec toute la créativité qui sommeille en vous, il est temps de tout libérer avec LEGO Builder’s Journey. Le jeu est un puzzle géométrique qui vous oblige parfois à suivre les règles ou à les enfreindre. Le jeu a une version narrative qui propose également plusieurs défis à relever. Vous pouvez utiliser le mode créatif pour créer vos propres conceptions et le mode photo pour prendre des photos de toutes vos constructions.

LEGO : les mondes

LEGO Worlds est un jeu où de nombreux mondes ouverts générés sont créés. Vous pouvez facilement faire librement ce que vous voulez et comment vous aimez que les choses soient faites. Vous avez la liberté de créer ce que vous voulez, que ce soit un bâtiment ou n’importe quoi d’autre avec des briques LEGO. Vous pouvez même personnaliser n’importe lequel des mondes pré-générés et explorer les environs à l’aide d’hélicoptères. Il y a même des traînées et des motos dans le jeu à explorer. Le LEGO World est également très interactif.

Date de sortie : 5 septembre 2017

Taille du jeu : 2,9 Go

Prix ​​: 5,99 $

Acheter: Mondes LEGO

LEGO : bagarres

Que diriez-vous d’un jeu de bagarre avec vos mini-figurines LEGO préférées. Le jeu propose un certain nombre de mondes LEGO que vous pouvez choisir et affronter d’autres personnages. Il y a beaucoup d’objets de collection à débloquer et de nombreux matchs à gagner. Le meilleur plaisir en jouant à ce jeu est lorsque vous pouvez jouer avec vos amis sur la même plateforme ou sur différentes plateformes. Cela rend le jeu plus amusant, divertissant et stimulant.

Date de sortie : 2 septembre 2022

Taille du jeu : 2,5 Go

Prix ​​: 23,99 $

Acheter: Bagarres LEGO

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs jeux LEGO auxquels vous pouvez jouer sur la Nintendo Switch. Ces jeux LEGO sont une façon amusante de profiter et de tuer le temps lorsque vous voyagez ou attendez votre transport. Une chose à noter est que ces jeux ne sont amusants à jouer que lorsque vous avez des amis via le mode multijoueur local ou via le mode multijoueur en ligne.

Si vous avez des suggestions pour d’autres jeux sur le thème LEGO jouables sur la Nintendo Switch, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

