Apple Watch avec écran de nouvelle génération qui arriverait en 2025 ; voici à quoi s’attendre

Apple est sur le point de mettre à niveau la technologie d’affichage Apple Watch dès 2025, selon un nouveau rapport d’un analyste fiable Ross Jeune. Alors que la gamme Apple Watch utilise actuellement la technologie d’affichage OLED, Young rapporte qu’Apple vise un passage au micro-LED à partir de 2025…

Mise à niveau de la technologie d’affichage Apple Watch

Le rapport d’aujourd’hui de Ross Young fait suite à un rapport de l’analyste Jeff Pu la semaine dernière. Pu a affirmé qu’Apple prévoyait d’augmenter la taille de l’écran de l’Apple Watch Ultra et de passer à la technologie d’affichage micro-LED à partir de l’année prochaine.

La chronologie de Young est un peu moins agressive, ce qui en fait finalement le résultat le plus probable des deux. L’analyste indique qu’Apple commencera la production de panneaux d’écrans micro-LED pour l’Apple Watch à partir de 2024, le premier produit étant lancé aux clients au printemps 2025.

Des rumeurs sur l’intérêt d’Apple pour les écrans micro-LED circulent depuis des années. Un rapport de 2019 affirmait que l’Apple Watch passerait au microLED dès 2020. Cela, bien sûr, ne s’est pas concrétisé. Au lieu de cela, l’Apple Watch a conservé la technologie d’affichage OLED depuis sa création en 2015, y compris la dernière Apple Watch Ultra.

Les panneaux micro-LED offrent un certain nombre d’améliorations par rapport à l’OLED. la micro-LED peut atteindre des niveaux de luminosité plus élevés et fournir une sortie de couleur plus cohérente que l’OLED. Il est également moins sensible aux artefacts de gravure que l’OLED. La technologie micro-LED est également beaucoup plus économe en énergie que l’OLED, ce qui est particulièrement important sur un appareil comme l’Apple Watch où chaque minute d’autonomie compte.

La prise de Netcost-security.fr

L’Apple Watch a été en avance sur la courbe en matière de technologie d’affichage depuis sa sortie initiale. C’était le premier appareil d’Apple à proposer un écran OLED avec un taux de rafraîchissement dynamique. L’iPhone est finalement passé à l’OLED, à commencer par l’iPhone X en 2017.

L’intérêt d’Apple pour les écrans micro-LED s’étend au-delà de l’Apple Watch. Si Apple suit le précédent, l’iPhone serait alors le prochain produit à passer au micro-LED.

Pour moi, les changements dans la technologie d’affichage sont particulièrement notables lorsqu’ils peuvent offrir des améliorations dans des domaines tels que la durée de vie et l’efficacité de la batterie. Cela est particulièrement vrai sur l’Apple Watch. Si une Apple Watch avec micro-LED est capable d’améliorer considérablement la durée de vie de la batterie, en particulier sur les modèles non Ultra, c’est un changement qui vaut absolument la peine d’être fait.

