Face ID sous-affichage à nouveau selon les rumeurs pour les modèles d’iPhone 16 Pro

Face ID sous-affichage est – avec Touch ID sous-affichage – l’une de ces rumeurs persistantes sur l’iPhone. Maintenant, un autre rapport suggère qu’il fera une apparition (ou son absence…) dans l’iPhone 16, et sera limité aux modèles Pro.

Le rapport suggère que ce sera la prochaine étape après l’île dynamique, avec une seule découpe perforée pour la caméra frontale…

Fond

Cela semble difficile à imaginer maintenant, mais Touch ID était un gros problème lorsqu’il a été introduit pour la première fois dans l’iPhone 5S. Apple n’a pas été le premier à inclure un capteur d’empreintes digitales, mais il était beaucoup plus sophistiqué que la plupart et parfaitement intégré au bouton Accueil.

Le temps a passé, cependant, et le grand espace de menton nécessaire pour le bouton Accueil est devenu un handicap. Avec l’iPhone X, Apple est passé à Face ID, permettant un tout nouveau design bien plus proche de la vision à long terme de l’iPhone comme « une seule dalle de verre ».

Mais Face ID a apporté ses propres problèmes. Apple a initialement intégré la technologie nécessaire dans la fameuse « encoche ». Alors que beaucoup d’entre nous ont trouvé que cela s’estompait rapidement lors de l’utilisation, et que c’était même devenu une sorte d’emblème de design Apple, d’autres n’aimaient pas la découpe originale.

Avec la gamme iPhone 14, l’encoche a été reléguée aux modèles de base, les modèles Pro bénéficiant d’un nouveau design basé sur des découpes «perforation et pilule». Apple a déguisé ces découpes séparées avec une interface utilisateur intelligente – l’île dynamique – qui non seulement les faisait ressembler à un seul emplacement, mais où l’emplacement a pris sa propre vie.

Alors que beaucoup d’entre nous aiment positivement l’interface utilisateur, tout le monde n’a pas été immédiatement convaincu. Quoi qu’il en soit, il est clair qu’Apple fait actuellement d’une nécessité une vertu et que ce n’est pas la fin du voyage technologique à l’écran.

ID de visage sous-affichage

La prochaine étape de la biométrie de l’iPhone consisterait à les intégrer sous l’écran, en perdant le besoin d’une encoche ou d’une fente en forme de pilule.

Apple possède des brevets pour le Touch ID sous-affichage et le Face ID sous-affichage, et à ce stade, il pourrait encore aller dans les deux sens. Chaque forme de biométrie a ses fans, et certains espèrent même qu’Apple intégrera les deux – bien que cela soit extrêmement improbable, compte tenu du coût.

Une demande de brevet en 2021 se concentrait davantage sur Touch ID intégré, mais faisait également référence à Face ID.

Comme indiqué ci-dessus, un appareil électronique peut mettre en œuvre une imagerie à travers l’affichage pour toute imagerie, détection, agrégation de données ou capture de lumière appropriée, y compris, mais sans s’y limiter, […] reconnaissance de visage.

Apple manifestement repéré ce rapport dans L’élec sur la rumeur selon laquelle Dynamic Island arriverait sur les quatre modèles d’iPhone 15 contenait également une brève référence à l’iPhone 16.

Apple devrait apporter un grand changement à la gamme inférieure OLED de la série iPhone 15 cette année et appliquer la fonction « Under Panel Face ID » qui cache Face ID sous l’écran de la gamme Pro l’année prochaine dans la série iPhone 16 .

Cela indiquerait qu’il ne nous resterait qu’un seul trou de perforation pour la caméra. (Bien qu’il soit techniquement possible de cacher la caméra frontale sous l’écran, la technologie d’aujourd’hui est beaucoup trop grossière. Beaucoup, voire la plupart, des améliorations récentes de l’iPhone ont porté sur les fonctionnalités de l’appareil photo, donc Apple n’est pas sur le point de faire quoi que ce soit pour compromettre les performances juste pour les cacher.)

La prise de Netcost-security.fr

Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une rumeur qui revient régulièrement, et une personne méchante pourrait souligner que c’est la même source qui a suggéré l’année dernière que Face ID sous-affichage ferait ses débuts dans l’iPhone 15 Pro.

Cependant, L’élec est cette fois soutenu par des rapports beaucoup plus anciens de l’analyste Apple Ming-Chi Actu et de l’analyste d’affichage Ross Young.

Il est à peu près certain qu’Apple intégrera la biométrie sous l’écran à un moment donné, et personnellement, mon argent serait sur Face ID plutôt que sur Touch ID. Si 2024 sera l’année… eh bien, nous verrons. Mais il semble y avoir un consensus croissant sur le fait que les modèles d’iPhone 16 Pro seront le moment où les brevets deviendront réalité.

