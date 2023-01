La toute première tentative de vol spatial à lancer au Royaume-Uni n’atteint pas l’orbite

Qu’est-ce qui vient de se passer? La toute première tentative de lancement orbital du Royaume-Uni a eu lieu la nuit dernière, mais l’occasion restera probablement dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons après que la mission satellite n’a pas réussi à atteindre l’orbite en raison d’une « anomalie » non divulguée. Une fin décevante pour ce qui avait été salué comme une nouvelle ère spatiale pour le pays.

La mission Virgin Orbit « Start Me Up » a été lancée depuis Spaceport Cornwall le 9 janvier devant plus de 2 000 spectateurs, devenant ainsi la toute première tentative de vol spatial à être lancée au Royaume-Uni.

La première partie de la mission a vu un Boeing 747 converti appelé Cosmic Girl décoller avec succès et libérer la fusée LauncherOne, qui transportait neuf satellites, au large de la côte sud-ouest de l’Irlande à 18 h 11 HE. Le moteur NewtonThree de la fusée s’est allumé avec succès et le premier étage s’est dirigé vers l’orbite.

Au fur et à mesure que nous en saurons plus, nous supprimons notre tweet précédent sur l’atteinte de l’orbite. Nous partagerons plus d’informations quand nous le pourrons. – Orbite vierge (@VirginOrbit) 9 janvier 2023

Virgin One a tweeté que la fusée avait atteint l’orbite terrestre, mais la société a rapidement supprimé le message et, 28 minutes après le premier tweet, a publié un nouveau message confirmant qu’une anomalie avait empêché la fusée d’atteindre l’altitude requise.

Matt Archer, directeur des vols spatiaux commerciaux à l’Agence spatiale britannique, a déclaré que si le lancement de la première étape avait réussi, la deuxième étape avait échoué. Une enquête sur la panne est en cours dans les prochains jours.

La fusée et sa charge utile de satellites ont été perdues. Archer a déclaré que sa trajectoire le place au-dessus des principaux plans d’eau, il est donc « complètement sûr ». Cosmic Girl et son équipage sont retournés sains et saufs au Spaceport Cornwall.

Ars Technica note que le plus grand perdant dans tout cela pourrait être Virgin Orbit, une petite société de lancement basée aux États-Unis. Bien qu’il ait atteint l’orbite lors de quatre de ses cinq premières tentatives avant l’échec d’hier, il peine à lancer suffisamment de missions pour atteindre le seuil de rentabilité. Engadget écrit que la mission britannique était particulièrement médiatisée car elle marquait également le premier lancement international de Virgin Orbit et le premier lancement commercial depuis l’Europe occidentale.

Melissa Thorpe, la responsable de Spaceport Cornwall, n’a pas caché sa déception « Nous sommes une équipe résiliente. Ce n’est pas la première fois que nous sommes renversés mais c’est certainement le plus gros. Nous nous lèverons et nous ‘ J’y retournerai », a-t-elle déclaré. « C’est absolument dévastateur, et nous y mettons notre cœur et notre âme. La prochaine fois que nous y irons, ce sera encore mieux. »