Le modèle original de Meta Quest VR ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités et en perdra d’autres

Compte à rebours jusqu’à la fin de la prise en charge post-lancement des casques Meta Quest VR. Les lunettes de réalité virtuelle de la société mère de Facebook ne recevront plus de mises à jour incluant des fonctionnalités supplémentaires, comme certains clients l’ont découvert via un e-mail envoyé par la société. De plus, ils signalent que l’appareil perdra également certaines de ses fonctionnalités.

Quoi qu’il en soit, Meta prévoit de continuer à développer des correctifs de sécurité et des mises à jour pour corriger les bugs jusqu’en 2024. Bien que vous puissiez accéder à toutes les applications et à leurs jeux pris en charge, l’option de créer ou de rejoindre des jeux aura disparu, tout comme le social fonctionnalités de Meta Horizon Home depuis le 5 mars.

Meta Quest 3 est déjà à l’horizon

Meta Quest Pro ne convient pas à tous les budgets. Avec un prix de plus de 1 750 euros, les utilisateurs qui préfèrent une option moins chère ont Meta Quest 2 à leur portée. En raison de l’inflation, il a connu une augmentation de son prix (100 euros de plus), mais il reste malgré tout un appareil relativement abordable. Et qu’en est-il de Meta Quest 3 ?

Les prochains casques de réalité virtuelle continueront dans la même lignée, du moins en ce qui concerne la philosophie : un moyen peu coûteux d’accéder à cette technologie. Cependant, pour le moment, aucun détail supplémentaire n’a été révélé, au-delà de cela, il sera publié cette année.

Il semble que 2023 sera une grande année pour la réalité virtuelle. Sony Interactive Entertainment lancera en février PlayStation VR 2, un appareil qui fonctionnera aux côtés de la PS5 et promet de nouvelles expériences de jeu. Avec l’arrivée de Meta Quest 3, la question se pose de savoir combien de temps durera le support de Meta Quest 2. Si l’on se fie à l’historique, il aura encore quelques années de correctifs et d’améliorations.

Source | IGN