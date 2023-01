Stabilisation de la caméra en déplacement : DJI RS 3 Mini pratique et premières impressions [Vidéo]

Aujourd’hui, DJI a annoncé son dernier cardan pour stabiliser votre vidéo : le RS 3 Mini. Il rejoint les RS 3 et RS 3 Pro, mais constitue une alternative moins coûteuse et plus légère conçue pour être utilisée avec des appareils photo sans miroir comme le Canon R5. J’ai le RS 3 depuis quelques jours maintenant, et j’ai déjà quelques choses que j’aime et d’autres que je n’aime pas sur le dernier produit de DJI.

Vidéo : Pratique avec le RS 3 Mini de DJI

Caractéristiques du DJI RS 3 Mini

Poids : 1,7 lb.

Charge maximale : 4,4 lb.

Chargement : USB-C, charge complète ~ 2,5 heures

Batterie : Jusqu’à 10 heures

Socket de vue verticale et horizontale native

Compatibilité de la caméra DJI RS 3 Mini

En mettant l’accent sur le fait de rester léger pour les créateurs mobiles, la liste de compatibilité des appareils photo se concentre sur les appareils photo sans miroir. Il prend en charge les meilleurs modèles de plusieurs fabricants, tels que le R5 de Canon, qui est capable de vidéo brute 8k, l’A7S III de Sony et le X-H2S de Fuji. Ceux-ci peuvent être accompagnés d’une gamme de verres rapides, DJI appelant spécifiquement leurs objectifs respectifs 24-70 mm F2.8. Vous pouvez voir une liste plus complète d’équipements compatibles sur le site Web de DJI, mais je dois admettre que j’ai été un peu déçu lorsque j’ai tenté de fixer la plaque à dégagement rapide sur ma caméra de cinéma Z-Cam E2 M4 et qu’elle ne correspondait pas à cause au guide de placement incurvé.

La Z Cam est une petite caméra vidéo carrée que j’utilise pour la plupart de mes prises de vue, et elle serait bien dans la limite de poids de 4,4 livres du cardan s’il n’y avait pas l’incapacité de connecter la plaque. La gamme de caméras E2 est cependant répertoriée comme compatible avec le plus grand cardan RS 3 de DJI. Mais avec l’accent mis sur les caméras sans miroir, cet ajout du guide de placement est logique. La plupart des appareils photo n’ont qu’un seul support fileté en bas pour se fixer à un trépied, ce qui pourrait devenir un problème si vous montez votre appareil photo verticalement. Le guide aide à empêcher votre appareil photo de tourner lorsqu’il est monté verticalement – et le RS 3 Mini facilite incroyablement le montage de votre appareil photo verticalement ou horizontalement afin que vous puissiez filmer dans n’importe quel format adapté à votre contenu.

Intégration d’applications iOS et Android

DJI a beaucoup d’expérience avec le contrôle des applications grâce à leurs nombreux drones et cardans à venir avant cela. Bien que je n’aie pas encore beaucoup utilisé le logiciel, son application est l’expérience la plus transparente que j’ai eue avec un cardan jusqu’à présent. Grâce à l’application, vous pouvez utiliser un joystick virtuel pour viser le cardan, configurer des intervalles de temps, programmer une piste à suivre par le cardan, capturer des panoramas et même passer par un contrôleur de jeu pour utiliser des commandes physiques isolées du cardan lui-même. . Cela s’ajoute à toutes les options de personnalisation de l’utilisateur.

Le seul inconvénient est que l’utilisation du cardan nécessite que vous le connectiez à l’application au moins une fois. Lorsque vous allumez le cardan pour la première fois, vous êtes invité à télécharger l’application Ronin de DJI et à activer l’appareil. Vous pouvez sauter l’écran cinq fois au total avant qu’il ne vous laisse plus le sauter, et vous devez le connecter à votre compte DJI pour continuer à l’utiliser. Bien que j’aime toutes les fonctionnalités mobiles, j’aimerais que l’activation ne soit pas obligatoire pour utiliser le RS 3 Mini comme un simple cardan.

Bon pour les excursions d’une journée

La batterie interne du RS 3 Mini prend environ 2,5 heures pour se recharger complètement, mais selon votre appareil photo, cette charge peut durer jusqu’à 10 heures d’utilisation. Je n’ai chargé le RS 3 Mini qu’une seule fois depuis que je l’ai, et j’ai été impressionné par la durée de vie de la batterie pour un si petit cardan. C’est vraiment tout petit. Vous pouvez mettre une main de manière réaliste sur le cardan lui-même et vous devez utiliser les pieds pliants pour vous tenir avec une seconde main pour obtenir plus de stabilisation. Alors que DJI vante la possibilité de l’utiliser d’une seule main – et j’en ai fait pas mal en essayant de filmer ma propre utilisation du cardan – je pense qu’une prise à deux mains est une bien meilleure option chaque fois que possible.

Pour essayer la RS 3 Mini, j’ai roulé sur mon vélo dans quelques endroits relativement naturels. Je viens d’éteindre le RS 3 Mini, de verrouiller les moteurs en place, puis de jeter l’ensemble dans mon sac à dos. Chaque fois que j’arrivais quelque part, je voulais prendre une photo, c’était aussi simple que de déverrouiller les moteurs et de rallumer le cardan – qui démarrait rapidement et était presque immédiatement prêt à l’emploi. Je l’ai chargé et déchargé du sac au moins 10 fois, donc je vois vraiment comment un petit cardan léger peut être plus pratique dans de nombreux cas d’utilisation.

Equilibrage et moteurs

L’équilibrage des cardans peut être pénible. Si vous ne l’avez pas bien fait, les moteurs doivent constamment fonctionner juste pour maintenir votre appareil photo en position. A l’inverse, si vous avez des moteurs plus puissants, il est (un peu) moins important de bien équilibrer. J’ai fait un travail assez grossier en équilibrant mon DSLR sur le RS 3 Mini, en ne passant que quelques secondes sur chaque axe. Néanmoins, le cardan l’a bien géré. Pour revenir en arrière et perfectionner l’équilibrage, l’application vous permet de tester votre équilibre en tenant le cardan légèrement incliné, puis il déplace chacun des moteurs. Bien qu’il ne soit pas strictement nécessaire d’effectuer le test pour savoir que le cardan est correctement équilibré, il offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. Non pas que j’en avais vraiment besoin. Les moteurs du RS 3 Mini sont conçus pour pouvoir maintenir l’appareil photo stable même lorsque vous modifiez la mise au point de l’objectif ou même effectuez un zoom avant et arrière. Cela modifiera l’équilibre de la caméra, mais les moteurs ont pu compenser le changement que nous venons de trouver.

DJI RS 3 Mini : Premiers points à retenir

Alors que j’avais des problèmes avec l’exigence d’activation du cardan et l’incompatibilité avec ma Z-Cam, la RS 3 Mini semble être un excellent ajout à la gamme DJI. Il s’insère parfaitement sous les RS 3 Pro et RS 3 pour offrir une option légère dans la main sans alléger votre portefeuille. J’aurai certainement besoin de plus de temps pour essayer toutes les fonctionnalités (avec plus de caméras) et formuler mon opinion complète, mais le fait que j’ai hâte de passer plus de temps avec le RS 3 Mini de DJI devrait parler de lui-même.

Vous pouvez acheter le RS 3 Mini aujourd’hui pour 369 $.

