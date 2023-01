Parce que nous ne pouvons toujours pas fabriquer de panneaux solaires qui peuvent flotter sur la mer

Le principal problème du déplacement des systèmes photovoltaïques en mer concerne les vagues : à l’heure actuelle, il est encore difficile de trouver une solution capable de protéger les panneaux.

« Une solution audacieuse à nos besoins énergétiques mondiaux. » La start-up norvégienne Ocean Sun tente de développer une série d’îles artificielles constituées de panneaux solaires capables de résister dans l’océan. Pas de plates-formes rigides. Les panneaux sont posés sur une surface molle qui change de forme au gré des vagues, une surface qui a aussi pour but de dompter les courants.

Un projet ambitieux, l’un des rares cependant. Sachant que, comme le révèle une analyse de la BBC, la création de panneaux solaires capables de rester suspendus à la surface de la mer reste un défi difficile à relever. D’autant que les panneaux solaires laissés en pleine mer devront pouvoir faire face à des vagues de plusieurs mètres de haut.

Les deux solutions : plateformes flottantes ou plateformes rigides

Le principal problème est celui des vagues. Si la surface de la mer était complètement lisse, la construction de fermes solaires dans ces espaces serait très rentable. Non seulement parce qu’il y a beaucoup d’espace mais aussi parce que l’eau se trouvant sous les cellules favoriserait le refroidissement des systèmes.

Pourtant, il y a le problème des vagues. L’analyse de la BBC évalue deux autres approches à celle d’Ocean Sun, qui travaille actuellement sur un projet de construction d’une île flottante de panneaux solaires en mer du Nord, où les vagues peuvent atteindre jusqu’à neuf mètres de haut.

SolarDuck est une société néerlandaise qui utilise une solution complètement opposée à celle d’OceanSun. Au lieu de suivre le mouvement des vagues avec une surface flottante, SolarDuck a choisi de construire des plateformes rigides qui portent les panneaux solaires à plusieurs mètres au-dessus de l’eau. En pratique, il s’agit de plates-formes off-shore entièrement recouvertes de panneaux.

La solution hybride du professeur Luofeng Huang

Pour Luofeng Huang, professeur de génie mécanique à l’Université de Cranfield au Royaume-Uni, aucune de ces stratégies n’est vraiment efficace. Les plateformes flottantes d’OceanSun résistent tant que les vagues sont faibles mais face à des mouvements d’eau excessifs elles risquent de se briser. Les installations de SolarDuck sont performantes mais nécessitent trop d’investissements à construire.

Huang propose donc une solution hybride : une plateforme flottante capable non seulement de supporter les panneaux solaires mais aussi d’absorber les vagues déferlantes de la mer. L’installation s’appelle Solar2Wave et est capable de réduire la hauteur des vagues jusqu’à 90 %. Même en cas de tsunamis, Huang dit qu’il devrait être facile de remplacer les pièces endommagées : « Tout dommage concernera la partie du brise-lames, qui est bon marché et très facile à remplacer et à entretenir ».