Réserver Dead Space Remake sur Steam a un prix : le meilleur épisode de la saga gratuitement

Dans un peu plus de deux semaines aura lieu l’une des sorties les plus attendues de l’année : Dead Space Remake. À tel point qu’après la déception que la proposition de The Callisto Protocol a signifiée pour beaucoup, on s’attend à ce que la révision d’un horreur de survie spatiale classique par EA Motive et Electronic Arts soit ce que beaucoup attendent: la terreur de l’Original Dead Space monté à pleine puissance. Et ceux qui veulent profiter de l’épisode le plus apprécié de la saga pourront le faire gratuitement simplement en réservant le jeu sur Steam. À tel point qu’en pré-achetant Dead Space Remake sur la plateforme Valve, nous recevrons une copie numérique de l’original Dead Space 2 entièrement gratuit, également pour Steam.

Vous pouvez donc obtenir gratuitement Dead Space 2 pour PC

Ainsi, ceux qui envisagent d’acheter Dead Space Remake pour PC via Steam recevront une agréable surprise le jour de la sortie du jeu, plus précisément le 27 de ce mois. À tel point que rien qu’en pré-achetant la nouvelle version du titre original sur Steam, nous recevrons une copie numérique de Dead Space 2 entièrement gratuite, pour beaucoup, le meilleur opus de la saga.

« Inscrivez-vous au pré-achat maintenant et vous recevrez également Dead Space 2 lorsque le remake sera disponible le 27 janvier 2023. Avez-vous déjà pré-acheté ? Rien ne se passe, vous bénéficierez également de l’offre. Plongez dans une histoire et un univers de science-fiction impressionnants. Inscrivez-vous dès maintenant pour l’achat anticipé ! », peut-on lire dans le texte qui accompagne la promotion sur la page officielle de Dead Space Remake sur Steam.

« Dead Space, le classique de l’horreur et de la survie de science-fiction, revient, entièrement reconstruit à partir de zéro pour une expérience plus profonde et plus immersive. Ce remake offre une fidélité visuelle étonnante, un son ambiant plein de suspense et des améliorations de gameplay, sans rien perdre de la vision effrayante du jeu original.

Dead Space Remake arrive sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S le 27 janvier 2023.

Source | Fumer