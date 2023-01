Google lance Android 13 QPR2 beta 2 pour les téléphones Pixel

Google vient de publier la mise à jour Android 13 QPR2 beta 2 pour les téléphones Pixel éligibles. La nouvelle mise à jour intervient une semaine après la publication de la mise à jour stable de Pixel de janvier. Google teste de nouvelles choses avec la version trimestrielle de la plate-forme, également appelée versions QPR, et la même chose peut être dite pour la version d’aujourd’hui. Le géant de la technologie lance la deuxième version bêta avec la prise en charge des emoji Unicode 15, un didacticiel mis à jour sur la barre des tâches, etc.

Google lance la dernière version bêta avec le numéro de build T2B2.221216.006. Pour l’éligibilité, la nouvelle mise à jour est disponible pour Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il s’agit d’une petite mise à jour incrémentielle pour ceux qui utilisent la première version bêta, oui, vous pouvez l’installer rapidement sur votre téléphone. La nouvelle version augmente également le correctif de sécurité mensuel jusqu’en janvier 2023.

En termes de changements, il y a deux correctifs mentionnés dans les notes de versionrésolvant un problème avec l’interface utilisateur du système qui empêchait l’écran d’accueil de répondre ainsi que le problème où le passage au mode de caméra normal à partir du ralenti continue d’enregistrer une vidéo au ralenti.

Outre les notes de version officielles, la mise à jour apporte un tas de nouveaux changements, ces changements ont été repérés par un chercheur Android – Mishaal Rahman. L’un des nouveaux changements disponibles sur la nouvelle version est la prise en charge des emoji Unicode 15, un didacticiel mis à jour sur la barre des tâches qui reflète la conception de la barre des tâches transitoire, convertit automatiquement les icônes thématiques pour les applications non compatibles dans le lanceur Pixel, option pour contrôler les appareils domestiques intelligents directement depuis le écran de verrouillage, et plus encore.

Voici la liste des nouveaux emojis à venir avec la mise à jour Android 13 QPR2 beta 2.

Visage tremblant

Coeur bleu clair

Coeur gris

Coeur rose

Pousser la main vers la droite

Pousser la main vers la gauche

Élan

Âne

Aile

Oie

Méduse

Gingembre

Jacinthe

Gousse de pois

Ventilateur à main pliant

Choix de cheveux

Maracas

Flûte

Khanda

Sans fil

Ainsi, si vous utilisez un téléphone Pixel fonctionnant sur Android 13 QPR2 beta 1 et que vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez mettre à jour vers la version la plus récente. Si vous êtes sur Android 13 stable et que vous souhaitez mettre à jour la version trimestrielle de la plate-forme, vous pouvez participer au programme bêta, vous pouvez vous diriger vers le Programme bêta Android site Web et inscrivez-vous au programme bêta, une fois inscrit, vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec la dernière version d’Android 13 QPR.

Vous pouvez également télécharger manuellement la mise à niveau de votre téléphone vers la version bêta, visitez cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

Articles Liés: