Hogwarts Legacy, le plus recherché sur Steam et l’un des meilleurs vendeurs (et il n’est pas encore sorti)

La magie coule déjà autour de Hogwarts Legacy, le jeu vidéo en monde ouvert tant attendu qui se déroule dans l’univers Harry Potter. L’envie de faire le tour du château et de ses environs dans une nouvelle aventure est palpable dans l’environnement, au point qu’il s’agit du jeu vidéo numéro un sur la wish list Steam, comme le révèle Benji Sales. La production de Warner Bros. Games est également le quatrième jeu le plus vendu sur la plateforme.

« Hogwarts Legacy est le jeu le plus recherché sur Steam et classé dans le Top 4 des jeux les plus vendus sur Steam cinq semaines avant sa sortie », a déclaré Benji Sales sur Twitter. Il commente que ses sources suggèrent que la prévente de la version console est également « très puissante ».

Hogwarts Legacy, parmi les quatre meilleures ventes

Hogwarts Legacy sera mis en vente le mois prochain, mais tout semble indiquer que les ventes vont de mieux en mieux. En effet, selon les chiffres de SteamDB, le jeu développé par Warner Bros. Avalanche figure parmi les best-sellers de la plateforme. Les chiffres d’avant-vente ont suffi à le hisser en quatrième position :

Steam Deck Elden Ring Appel du Devoir Guerre Moderne 2 Héritage de Poudlard cyberpunk 2077 red dead rachat 2 Prêt ou pas FIFA 23 God of War Projet Zomboïde

La sortie de Hogwarts Legacy se déroulera de manière échelonnée selon les plateformes. Les versions de nouvelle génération (Xbox Series X, Xbox Series S, PS5) et PC arriveront sur le marché le 10 février. En revanche, le jeu sortira sur PS4 et Xbox One le 4 avril. Les utilisateurs de Nintendo Switch devront attendre encore un peu, car la production ne sera prête que le 25 juillet.

Source | Ventes Benji, SteamDB