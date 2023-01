L’application Façades vous permet désormais de cataloguer tous les Apple Store que vous avez visités dans le monde

Comme nous l’avons déjà écrit ici, Facades est une application créée par d’anciens Netcost-security.fr contributeur Michael Steeber qui fournit un guide complet des Apple Stores du monde entier. Cette semaine, Steeber a publié une mise à jour de l’application Facades, qui permet désormais aux utilisateurs de cataloguer tous les Apple Stores qu’ils ont déjà visités.

Gardez une trace des Apple Stores que vous avez visités avec Facades

Pour ceux qui sont des aficionados des Apple Stores comme Steeber, Facades a maintenant une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de garder une trace de tous les Apple Stores qu’ils visitent. L’application vous permet également de générer et de partager une jolie carte détaillant le nombre de magasins que vous avez visités et lequel était le plus récent. Comme Steeber l’a expliqué, cette carte a des variations en mode clair ou sombre.

Après avoir créé votre liste, vous pouvez la partager sous forme d’image en mode clair ou sombre et exporter le texte brut. Il existe trois styles d’image : Visite la plus récente, Liste et Grille.

En plus des magasins visités, l’application propose également trois autres listes personnalisées : les signets, les favoris et la liste de souhaits. En plus des magasins visités, l’application propose également trois autres listes personnalisées : les signets, les favoris et la liste de souhaits.

Une autre nouvelle fonctionnalité de la mise à jour est la possibilité de parcourir les magasins en fonction de leurs principaux attributs. Vous pouvez filtrer les Apple Stores avec Salle de réunion, Place, Arbres ou Mur végétalisé. Et avec la nouvelle carte globale dans l’onglet Emplacements, les utilisateurs de l’application Façades peuvent vérifier l’emplacement de chaque Apple Store ouvert et fermé.

Facades est disponible gratuitement sur l’App Store pour iOS et macOS.

Découvrez plus du travail de Michael:

Machine à voyager dans le temps Apple Store

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient les Apple Stores les plus emblématiques comme le tout premier emplacement, Apple Fifth Avenue et Infinite Loop pour leurs grandes ouvertures ? Ou peut-être y étiez-vous et souhaitez-vous revisiter la magie ? Michael Steeber a mis sur pied son projet le plus impressionnant à ce jour, Apple Store Time Machine.

C’est une application Mac incroyablement immersive pour découvrir et explorer les Apple Stores les plus importants avec des détails incroyables, exactement comment ils étaient lors de leurs grandes ouvertures.

Set de table

Pour suivre plus de Le travail de Michelconsultez son blog Tabletops sur Substack.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :