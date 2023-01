La loi biélorusse accorde au gouvernement la capacité de pirater le multimédia occidental, y compris les logiciels jusqu’en 2025

Pourquoi c’est important : la Biélorussie a une nouvelle loi qui légalise le piratage, en quelque sorte. Il s’applique à tous les logiciels, films, musiques et émissions de télévision appartenant à des titulaires de droits dans des «nations hostiles», qui comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni et les États membres de l’UE. La loi a été votée à la Chambre des représentants le 20 décembre 2022 et au Conseil de la République le lendemain. Le « président » Alexandre Loukachenko a promulgué la loi la semaine dernière.

La législation est une réponse aux sanctions imposées au Bélarus pour avoir soutenu l’invasion de l’Ukraine. Les dirigeants biélorusses ont déclaré que le piratage était une béquille acceptable pour soutenir son économie contre les embargos paralysants, car le pays dépend fortement des médias étrangers pour le divertissement et l’infrastructure logicielle.

TorrentFreak note que si la loi prive les titulaires de propriété intellectuelle de leurs droits d’auteur en Biélorussie, ils peuvent toujours être payés pour le contenu piraté éventuellement – peut-être – à un prix. La loi stipule que les consommateurs doivent toujours payer pour le hardware. L’Autorité nationale des brevets (NPA) du pays collectera et conservera ces fonds pendant trois ans. Pendant ce temps, les titulaires de droits peuvent réclamer leur argent. Cependant, il y a plusieurs problèmes avec la façon dont les législateurs ont mis en place le système.

Premièrement, les titulaires de droits ne fixeront pas le « prix » des marchandises. Les coûts ne suivront même pas les règles et les tendances du marché équitable. Au lieu de cela, le gouvernement fixera les prix, mais la loi est vague sur les paramètres qu’il utilisera.

Deuxièmement, si le propriétaire de la propriété intellectuelle ne réclame pas son argent dans le délai de trois ans, le gouvernement le conserve. Il n’est pas clair si les autorités informeront les titulaires de droits des fonds détenus. Si c’est le cas, cela n’a peut-être même pas d’importance. Les sanctions en cours empêchent la Belarusbank à Minsk – la banque publique de la NPA – de faire des affaires avec les pays occidentaux.

Enfin, si les propriétaires de propriété intellectuelle peuvent accéder à leur argent, ils devront renoncer jusqu’à 20 % au gouvernement. Ces frais sont censés couvrir les « frais de gestion et de comptabilité » de la NPA et de la Belarusbank.

Personne ne gagne dans cette situation autre que le gouvernement biélorusse. Essentiellement, Loukachenko n’a pas tant légalisé le piratage multimédia qu’il a développé un système dans lequel les consommateurs paient le gouvernement au lieu des propriétaires de propriété intellectuelle – le piratage géré par le gouvernement. La loi expire le 31 décembre 2024, mais rien n’empêche le pays de la rétablir.