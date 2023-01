Toute l’histoire de la crypto-arnaque de Logan Paul, le youtubeur qui vendait des objets virtuels sans valeur

Des programmeurs impayés, des contrats bâclés, des gens qui ont investi 15 000 $, 40 000 $ ou même 500 000 $. Voici ce que Coffeezilla a découvert sur Cryptozoo, le jeu vidéo de Logan Paul sur la blockchain et les crypto-monnaies.

Cryptozoo, le jeu vidéo de crypto-monnaie et blockchain de Logan Paul, fait parler de lui depuis deux ans même s’il n’est pas jouable. Un aspect qui a attiré l’attention de Coffeezilla, un youtubeur américain qui a commencé à enquêter sur la question, découvrant que derrière le jeu vidéo en question il n’y a qu’une grosse arnaque. Autrement dit, des arnaques.

L’enquête Cryptozoo de Coffeezilla

« Je suis tellement excité par ce projet. C’est un jeu vraiment amusant qui vous rapporte aussi de l’argent. » C’est avec ces mots que Logan Paul a présenté à son public pendant deux ans Cryptozoo, un jeu vidéo né dans le sillage de l’engouement pour la blockchain, les crypto-monnaies et les NFT. Son développement a recueilli des millions de dollars de financement, principalement de la part de fans passionnés du célèbre youtubeur, podcasteur et lutteur américain. Non seulement cela, selon Coffeezilla, Logan Paul aurait commencé à vendre des objets virtuels liés au jeu sans aucune valeur. Pourtant le jeu ne fonctionne pas.

Pour Coffeezilla, un youtubeur spécialisé dans les enquêtes sur les tentatives d’escroquerie, il y a quelque chose qui ne va pas avec Cryptozoo. Eh bien, il y a deux semaines, Coffeezilla a publié trois vidéos sur sa chaîne YouTube dans lesquelles, grâce à la collecte de nombreux témoignages de ceux qui ont participé au projet, il a reconstitué la vérité derrière le développement du jeu. Ce qui ressort en moins d’une heure et demie de contenu vidéo, ce sont des programmeurs impayés, des contrats bâclés, des gens qui ont investi 15 000, 40 000 voire 500 000 dollars et qui n’ont jamais rien reçu en retour.

La réponse de Logan Paul

La réponse de Paul arrive le 3 janvier 2023 via son propre podcast, Impaulsive. « Votre addiction aux clics a obscurci votre jugement et vous avez commis des erreurs très graves avec des répercussions bien réelles. D’enquêteur, vous êtes devenu une chaîne de commérages », les infractions et les menaces de répercussions juridiques contre Coffeezilla ne manquent pas dans la réponse de Paul. Selon ce dernier, la situation dans laquelle se trouve Cryptozoo est due au développement problématique. Cependant, sa thèse ne semble pas convaincante.

Paul a affirmé qu’il avait été dupé par le développeur principal, Zack Kelling, qui est déjà connu pour avoir été arrêté plusieurs fois dans le passé. Mais c’est Paul lui-même qui voulait l’embaucher, bien qu’il connaisse le passé de Kelling. Mais les justifications de la star du web ne s’arrêtent pas là : un autre développeur s’est enfui en Suisse avec le code source du jeu pour demander un million de dollars en rançon. Cependant, les sources assurent que le développeur en question n’a jamais été payé. Thèse pourtant confirmée par d’autres programmeurs embauchés pour Cryptozoo, eux aussi jamais rémunérés.

Après avoir répondu aux allégations de Caffeezilla, Logan Paul a fait marche arrière. Il a supprimé la vidéo et a écrit sur le mur du groupe Discord lié au projet qu’il assumerait l’entière responsabilité, s’excuserait et proposerait un plan pour l’avenir. Non seulement cela, Logan Paul a également présenté ses excuses à Coffeezilla après l’avoir accusé de ne pas être professionnel dans la collecte d’informations publiées sur son podcast.