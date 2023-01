Les AirTags sont indispensables pour voyager, et pas seulement pour retrouver des bagages perdus

Le traqueur d’articles AirTag d’Apple est devenu un accessoire préféré des fans pour un certain nombre de raisons. Que vous essayiez de trouver vos clés que vous êtes ‌positif sont quelque part dans la maison, ou un coureur de F1 essayant de trouver un sac volé, les AirTags peuvent faire le travail.

Un autre cas d’utilisation des AirTags a également rapidement émergé : le suivi de vos bagages en voyage. En particulier, cela fait référence aux bagages enregistrés, que les compagnies aériennes sont réputées perdre, puis mentir au sujet de la perte… mais j’ai aussi une autre idée.

Histoires AirTag en voyage

Depuis la sortie des AirTags en 2021, nous avons vu quelques histoires sur la façon dont ils ont été utilisés pour retrouver les bagages perdus. Dans un cas, un employé d’une compagnie aérienne en Floride a été surpris avec plus de 15 000 $ de bagages volés grâce à un AirTag. Une autre histoire a vu des jeunes mariés revenant de leur lune de miel retrouver des bagages perdus à l’aide d’un AirTag.

En fait, il y a même eu une brève controverse lorsque la compagnie aérienne allemande Lufthansa a déclaré qu’elle interdisait les AirTags des bagages enregistrés, les qualifiant de « marchandise dangereuse ». La compagnie aérienne est finalement revenue sur cette déclaration, mais sans aucun détail sur Pourquoi il a jamais fait l’annonce en premier lieu.

Maintenant, CNN a les détails sur un autre cas d’AirTag d’Apple exposant la négligence des compagnies aériennes avec les bagages enregistrés. Dans ce cas, un voyageur sur United Airlines a été informé que ses bagages enregistrés avaient été laissés sur place, mais qu’ils étaient en sécurité dans un «centre de distribution».

Malgré cette affirmation, cependant, la voyageuse, Valerie Szybala, a regardé l’AirTag dans ses bagages voyager à travers Washington DC, des centres commerciaux locaux aux zones résidentielles et plus encore.

Essentiellement, Szybala avait choisi de permettre à United Airlines de lui livrer le sac directement, plutôt que de retourner elle-même à l’aéroport pour le récupérer. Ce service de livraison est apparemment géré par une société tierce avec laquelle United Airlines contracte :

Ce qu’elle n’avait pas négocié, c’était le « temps fou » et « l’implosion » de Southwest Airlines. Bien qu’elle volait United, son escale s’est faite via un hub du sud-ouest. Ce n’était donc pas une énorme surprise lorsqu’elle est arrivée à DC d’être informée par son application United que son sac n’était pas arrivé. En fait, le sac est arrivé à DC le lendemain, le 29 décembre. Mais ce n’est que le 2 janvier qu’elle a mis la main dessus. Elle a accepté l’offre de United de se faire livrer le sac directement chez elle, plutôt que de retourner à l’aéroport pour le récupérer en personne. « C’est là que j’ai fait une grosse erreur en les laissant confier le tout à un tiers », dit-elle.

Szybala chroniqué le voyage de ses bagages à travers Washington DC sur Twitter, en observant des arrêts dans un McDonald’s, un centre commercial local et un séjour de plusieurs jours dans un complexe d’appartements.

Finalement, les bagages sont finalement revenus à Szybala. Elle attribue à l’AirTag l’aide à garder un œil sur son sac – et à exposer certaines des fausses informations qui lui ont été fournies par United Airlines. Elle encourage désormais tous ceux qui voyagent à coller un AirTag dans leurs bagages :

Pour Szybala, l’histoire n’est pas terminée. « Je pense que United doit répondre de ces pratiques », a-t-elle déclaré à CNN. « Est-ce une pratique courante que les gens puissent ramener les bagages des passagers chez eux ? J’ai l’impression qu’ils me doivent une explication. Je ne pense pas que je l’aurais récupéré si je n’avais pas l’Airtag, si je n’avais pas posté un tweet viral ou attiré l’attention des médias. Son conseil aux voyageurs ? « Un dispositif de suivi est super utile si vous avez une sorte de connexion. Prenez une photo du contenu – j’aurais aimé avoir une liste de choses dans mon sac. Et s’ils disent qu’ils livreront, n’acceptez pas – dites simplement que vous irez le chercher, même si l’aéroport est à deux heures de route.

La prise de Netcost-security.fr

J’ai beaucoup voyagé au cours de la dernière année – prenant plus de 40 vols en 2022. En tant que membre profond de l’écosystème Apple, je savais dès le départ que je mettrais un AirTag dans mes bagages – que je vérifie le sac ou même que je garde sur moi comme bagage à main.

En plus d’aider à garder une trace des bagages manquants, j’ai un autre cas d’utilisation amusant pour les AirTags pour les bagages enregistrés. Une fois que j’ai débarqué à ma destination finale, j’utilise l’application Find My sur mon iPhone pour regarder mon sac équipé d’AirTag se diriger vers la récupération des bagages.

Cela me permet de prendre mon temps pour me rendre à la récupération des bagages et de m’arrêter pour toutes les courses que je dois faire plutôt que de me précipiter à la récupération des bagages, pour rester là sans but pendant 20 minutes. Par exemple, je m’arrête souvent pour prendre un café et récupérer les clés de ma voiture de location tout en surveillant l’emplacement de mon bagage enregistré sur mon iPhone.

Avez-vous intégré les AirTags dans votre processus de voyage ? Le traqueur d’articles d’Apple s’est-il avéré utile ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Les AirTags sont peut-être le meilleur produit jamais conçu par Apple. Je dis cela parce qu’ils vous permettent de suivre votre bagage enregistré pendant qu’il se dirige vers la récupération des bagages. — Chance Miller (@ChanceHMiller) 11 juin 2022

