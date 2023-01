Nicolas Cage découvre pourquoi il ne rejoindra jamais l’univers Star Wars : « Je suis sur l’Enterprise »

Nicolas Cage est l’un des plus grands noms d’Hollywood depuis les années 1990, un acteur aussi caméléon qu’imprévisible qui a participé -et continue de le faire- à des productions de toutes sortes et conditions, avec un goût particulier ces dernières années pour les plus indépendant, s’éloignant des grands blockbusters de l’époque de Cara a cara ou Con Air, parmi tant d’autres. Même si nombreux sont ceux qui seraient prêts à accueillir ce bon vieux Nic à bras ouverts, comme l’a exprimé par le passé Pedro Pascal, co-vedette de l’acteur dans l’hilarant Le Poids insupportable d’un talent colossal, qui aimerait avoir Nic Cage pour The Mandalorian. Maintenant, Cage lui-même a révélé pourquoi il n’apparaîtrait jamais dans Star Wars : « Je suis un trekkie, mec. »

Nic Cage ne sera ni un Jedi ni un Sith dans Star Wars

Ainsi, Pedro Pascal a déjà exprimé par le passé qu’il serait prêt à tout pour recruter Nicolas Cage pour Star Wars, même si l’acteur qui à son époque était Ghost Rider au cinéma ne semble pas trop pour le poste. C’est ainsi que le média Yahoo! Entertainment, découvrant sa prédilection pour la saga rivale par excellence de Star Wars : Star Trek : « La réponse est non, je n’en ai vraiment pas envie. Je suis un trekkie, mec, je suis dans l’Enterprise, c’est avec ça que je suis cool », a assuré l’acteur dans le doute quant à savoir s’il franchirait un jour le pas vers la saga actuellement supervisée par Disney.

Et c’est que Nicolas Cage lui-même n’hésite pas à exprimer sa prédilection pour la saga Star Trek et la façon dont elle traite la science-fiction : « J’aime le politique et le sociologique. Je pense que c’est ça la science-fiction, un genre vraiment important, où tu peux dire ce que tu veux, ce que tu ressens. Vous le mettez sur une autre planète, à une autre époque, dans le futur, et vous le pouvez, sans que personne ne vous saute dessus. Vous pouvez exprimer ce que vous pensez et Star Trek l’a vraiment fait. Ils se sont lancés dans des choses très sérieuses », conclut l’acteur.

Nicolas Cage reviendra-t-il dans les blockbusters aux mains de Marvel pour un éventuel caméo en tant que Ghost Rider ? Beaucoup aimeraient le faire avec l’excuse du multivers…

Source | Yahoo! Divertissement