Jackery – Nouveaux produits & Prix CES 2023: LightTent-AIR, Air-W, LightCycle-S1, Générateur solaire 2000 Pro

Jackery remporte quatre prix d’innovation CES 2023 pour ses solutions d’énergie renouvelable portables et lance deux nouveaux produits complétant la collection Pro Solar

Jackery, le leader mondial des solutions innovantes en matière d’énergie portable et d’énergie verte en plein air, a annoncé que quatre de ses solutions d’énergie verte ont reçu les très convoités CES 2023 Innovation Awards. La LightTent-AIR de Jackery, une tente à énergie photovoltaïque équipée de cellules solaires à l’arséniure de gallium (GaAs) fines et flexibles, qui offre une puissance totale de 1200 W, a été nommée l’un des lauréats du CES Best of Innovation.

L’un des concours annuels les plus attendus, organisé par la Consumer Technology Association (CTA), le programme CES Innovation Awards évalue les soumissions dans 28 catégories de produits sur la base de l’avis d’un panel d’experts du secteur. L’annonce, qui a été faite avant le CES 2023, reconnaît les produits à la pointe de l’innovation et de l’ingénierie dans le domaine de l’électronique grand public, et les produits ayant obtenu la meilleure note dans chaque catégorie reçoivent la distinction « Best of Innovation ».

Les honneurs reçus par les produits Jackey, qui comprennent également le générateur d’énergie solaire SG Explorer 2000 Pro, le générateur d’énergie éolienne portable Air-W et la solution de stockage d’énergie sur roues LightCycle-S1, soulignent la capacité de Jackery à développer des solutions d’énergie propre portables avec une innovation révolutionnaire, une qualité haut de gamme et des fonctionnalités polyvalentes qui permettent aux clients du monde entier de vivre de manière écologique.

Le Jackery LightTent-AIR, lauréate du prix CES Best of Innovation, redessine l’avenir du camping en combinant l’expertise de la société en matière de technologie solaire avec une solution futuriste de vie en plein air pour créer une tente gonflable portable unique en son genre qui offre un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l’énergie verte et à la sécurité générale. La tente est fabriquée à partir d’un tissu enduit de PVC imperméable et ignifuge qui présente d’excellentes propriétés d’isolation thermique et dont la propreté est facile à entretenir.

Les panneaux solaires GaAs flexibles fixés sur l’auvent réglable offrent une puissance de 1200W et chargent les modules de stockage d’électricité intégrés qui assurent une alimentation fiable pendant la nuit. La tente présente un aspect minimaliste et est conçue dans un souci de simplicité pour rationaliser la procédure d’installation afin que les utilisateurs puissent passer plus de temps à s’amuser et moins de temps à se préparer. La structure gonflable autoportante signifie qu’aucune jambe de force n’est nécessaire tout en assurant une grande robustesse, offrant un abri confortable et sûr aux amateurs de tout-terrain.

Le Jackery générateur solaire 2000 Pro a été conçue pour être un parfait compagnon d’énergie verte pour les campeurs et les conducteurs de fourgons qui recherchent un produit polyvalent et unique répondant à tous leurs besoins énergétiques. Durable et puissant, le SG Explorer 2000 Pro est doté d’une batterie de 2160Wh équipée d’un boîtier en plastique ignifugé de qualité 94V-0 qui lui permet de résister à l’environnement extérieur difficile. Sous le capot se trouve un système de sécurité à double puce, associé à 4 capteurs pour éviter les problèmes de surchauffe et prolonger la durée de vie. Les panneaux solaires pliables s’installent en quelques secondes et la capacité de charge ultra-rapide permet de recharger complètement la batterie en 2,5 heures.

Jackery a fait un pas de plus pour apporter de l’énergie verte dans la vie quotidienne des gens en lançant l’Air-W, un accessoire portable de production d’énergie éolienne qui peut produire 200W d’énergie. La mini éolienne, avec sa structure minimale et son corps léger, est facile à assembler et à transporter. Elle est capable de produire de l’électricité stable même en cas de vent violent grâce à son double moteur et à son rotor de ventilateur à double roulement, ce qui en fait un excellent substitut lorsque la lumière du soleil ou d’autres sources d’énergie ne sont pas disponibles.

La Jackery LightCycle-S1 est le mariage de l’énergie verte et de la mobilité. La batterie à roulettes peut stocker jusqu’à 3500Wh d’électricité et offrir 3500W de puissance. Elle peut être tractée par un véhicule et convertir l’énergie cinétique en électricité qui charge la batterie intégrée. Le LightCycle-S1 peut se recharger complètement après avoir parcouru 200 km, et sa conception robuste et résistante aux chocs offre à l’utilisateur une tranquillité d’esprit pour les voyages de longue durée.

Jackery a également dévoilé deux nouveaux générateurs solaires portables, le 3000 Pro et le 1500 Pro, au CES 2023 de Las Vegas, complétant ainsi la collection solaire haut de gamme Pro.

Jackery présente une gamme de nouveaux produits et ses produits conceptuels primés sur son stand au CES 2023, (du 5 au 8 janvier 2023). Toutes les innovations soulignent la volonté de la marque d’apporter de l’énergie verte dans la vie quotidienne des gens, grâce à son expertise en technologie solaire et à une décennie d’expérience solide dans le secteur.

Le dernier produit phare de Jackery, le générateur solaire portable de la famille Pro, le Solar Generator 3000 Pro, est le plus léger et le plus compact de sa catégorie. Avec six panneaux solaires SolarSaga de 200W offrant une vitesse de charge ultra-solaire optimale de 3 à 4 heures et une charge murale de 2,5 heures, il dispose d’une incroyable capacité de 3024Wh et d’une sortie CA de 3000W. Elle vous fournira jusqu’à 8500Wh d’énergie si elle fonctionne en continu pendant la journée, offrant une alimentation de secours pour cinq jours d’aventures en plein air ou d’urgences domestiques.

Grâce à son système de refroidissement inégalé soutenu par des puces de haute précision et neuf capteurs, le 3000 Pro présente une efficacité de dissipation de la chaleur améliorée de 30 %. Super silencieux, seulement 30 décibels en mode silencieux, et combinant Bluetooth et Wi-Fi pour communiquer et être contrôlé par des appareils mobiles en temps réel, le 3000 Pro redéfinit le style de vie en plein air en fournissant une solution d’énergie verte améliorée.

Le générateur solaire 1500 Pro, qui dispose également du système d’ultra-charge, est facilement transportable, ce qui le rend idéal pour les amateurs de plein air d’entrée de gamme. La station d’alimentation haute capacité Jackery Explorer 1500 Pro peut être rechargée au mur en deux heures ou être couplée à six panneaux solaires pliants magnétisés de pointe SolarSaga 200W en deux heures via une charge solaire rapide. Le 1500 Pro, avec sa capacité de 1512Wh et sa puissance de sortie maximale de 1800W, permet de vivre l’expérience ultime du road trip avec une solution entièrement équipée pour la capture d’énergie propre, la facilité d’utilisation et la sécurité.

Les deux produits, nouveaux dans la famille Pro haut de gamme de Jackery, ne produisent aucune émission, sont résistants aux chocs et ignifuges conformément aux normes UL 94V-0 et sont équipés de cellules solaires de pointe contenant la technologie IBC (Interdigitated Back Contact) qui permet aux modèles 3000 Pro et 1500 Pro de maximiser l’absorption de la lumière, notamment par temps nuageux, tôt le matin et tard le soir. Les deux produits affichent une décharge impressionnante et fiable jusqu’à des températures basses de -20°C (-4°F) et le système intelligent de gestion de la batterie BMS (Battery Management SystemTM) de Jackery régule et protège la durée de vie de la batterie et des appareils et offre douze formes de protection pour couvrir toutes sortes de scénarios inattendus, y compris les surintensités, les courts-circuits, les surdécharges, les surcharges, les surtensions, la protection thermique, entre autres.

Ces deux produits, ainsi que le 1000 Pro, lancé l’année dernière, et le 2000 Pro qui vient d’être désigné comme l’un des lauréats des Innovation Awards du CES®, complètent la gamme de la collection Pro haut de gamme de Jackery, élargissant les options de capacité d’énergie de la famille Pro et permettant à Jackery de fournir des solutions plus flexibles à un plus grand nombre de clients, notamment les amateurs de camping-car et les passionnés de plein air.

Les 1500 Pro et 3000 Pro seront disponibles en France à partir de février 2023.

