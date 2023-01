Huit ans plus tard, les Apple Stores indiens semblent enfin prêts à ouvrir – recrutement en cours

L’ouverture des Apple Stores indiens figure en bonne place sur la liste des choses à faire de Tim Cook depuis au moins 2015, et après un grand nombre de défis, de revers et de retards, il semble que nous allons enfin voir au moins deux grands magasins ouvrir ce trimestre. L’embauche de personnel de vente au détail est en cours, certains candidats annonçant déjà leurs nominations réussies.

L’étape est extrêmement importante pour Apple, car elle cherche à développer ses activités dans un pays dont la population rivalise désormais avec celle de la Chine, et qui a une classe moyenne en croissance rapide…

Pourquoi l’Inde est importante

Selon la source que vous consultez, la population de l’Inde est soit juste en dessous de celle de la Chine, soit l’a dépassée pour devenir le pays le plus peuplé du monde.

Pendant longtemps, cela n’a pas beaucoup d’importance : la grande majorité de la population indienne n’allait jamais être en mesure de s’offrir un iPhone. Mais, comme pour la Chine avant elle, une population de classe moyenne en croissance rapide indique que l’Inde est devenue un marché important pour Apple.

Les estimations les plus récentes de la société d’information sur le marché Counterpoint Research suggèrent que l’iPhone 13 est devenu le smartphone le plus vendu dans le pays au cours du dernier trimestre de l’année dernière – la première fois qu’un téléphone haut de gamme est en tête des listes de ventes.

Bien qu’il ne s’agisse bien sûr toujours pas du dernier produit phare d’Apple, il s’agit d’un changement massif en un an seulement : les meilleurs vendeurs au quatrième trimestre 2021 étaient des modèles économiques de Realme, Oppo et Redmi, dont les prix atteignaient environ 200 $.

Le long et douloureux voyage vers les Apple Stores indiens

Le gouvernement indien n’a jamais eu peur d’appliquer des mesures protectionnistes, et il a effectivement fait chanter Apple et l’Inde en imposant des conditions strictes à l’ouverture de magasins monomarques.

Pour être autorisé à ouvrir des magasins de détail, le gouvernement avait initialement déclaré que les iPhones devaient non seulement être assemblés dans le pays, mais que 30 % des produits vendus dans les magasins devaient être fabriqués en Inde. Pour une entreprise comme Apple, qui s’appuie fortement sur une chaîne d’approvisionnement massive à l’intérieur de la Chine, c’était un objectif pratiquement impossible à atteindre.

Cela a laissé Apple dépendant de revendeurs agréés, comme l’accord avec la chaîne de vente au détail d’électronique grand public Croma pour construire des magasins de style Best Buy dans un magasin, avec un look Apple Store et certains employés spécialisés formés par Apple.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait personnellement pression sur le Premier ministre indien Narendra Modi depuis au moins 2015, essayant de négocier un assouplissement des règles. Il y a eu de nombreuses pierres d’achoppement et de faux départs en cours de route, avant qu’un accord ne soit finalement conclu en 2020.

Cela a permis à Apple de lancer d’abord sa boutique en ligne, avec un grand succès, le premier magasin de détail devant initialement ouvrir en 2021. La pandémie a ensuite mis un terme à cela, repoussant initialement la date à 2022, puis à 2023.

Embauche en cours

Les Financial Times rapporte que l’embauche du personnel de l’Apple Store dans le pays est enfin en cours, certains candidats annonçant déjà leurs nominations.

Vendredi, la page Carrières d’Apple répertorie les ouvertures pour 12 fonctions différentes qu’elle cherche à pourvoir dans « divers endroits en Inde », y compris un spécialiste technique, un expert commercial, un cadre supérieur, un chef de magasin et un « génie ». De nombreuses descriptions de poste font directement référence aux opérations phares de vente au détail. « L’Apple Store est un environnement de vente au détail unique, axé uniquement sur la fourniture d’expériences client exceptionnelles », déclare l’un d’eux. Les 12 listes impliquent des centaines d’offres d’emploi, car un Apple Store typique compte au moins 100 employés et les emplacements phares peuvent avoir jusqu’à 1 000 employés.

Certains candidats ont célébré leur succès en annonçant leurs nouveaux postes sur leurs profils LinkedIn. Cela semble avoir été autorisé par Apple, car le responsable du recrutement de l’entreprise en Inde, Renu Sevanthi, est lié à plusieurs d’entre eux.

L’analyste de Counterpoint Research, Neil Shah, a déclaré qu’une spirale ascendante était déjà observée dans le pays, où les ventes d’iPhone augmentent rapidement, ce qui à son tour stimule la demande pour d’autres produits Apple.

Depuis la pandémie, le nombre d’iPhone vendus en Inde a presque doublé. Cela stimule les ventes de Mac, Apple Watch et iPad. Il y a un effet de réseau positif.

Il est prévu qu’un magasin à Mumbai ouvrira d’ici mars et un autre à New Delhi peu de temps après.

Photo de l’aéroport de Bombay : Vaislag Menon/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :