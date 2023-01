Avatar 2 détrône Top Gun Maverick comme le plus gros chiffre d’affaires de 2022 et est déjà le top 7 de l’histoire

Avatar : The Water Sense fait sensation dans le monde entier. Preuve en est son box-office spectaculaire qui dépasse déjà les 1 700 millions de dollars dans le monde. Un fait qui le place comme le film le plus rentable de 2022 devant l’ jusqu’alors numéro 1 Top Gun Maverick et qui l’élève à la septième place du classement historique des films les plus rentables de l’histoire, dépassant tout un blockbuster de 2015 comme Jurassic World et ses 1 672 millions de dollars. Une vraie barbarie.

Cible suivante : Spider-Man No Way Home

Ainsi, le nouveau film de science-fiction de James Cameron cumule déjà 1 708 millions de dollars de recettes et arrache la place de film le plus rentable de 2022 à Top Gun Maverick et ses non négligeables 1 488 millions de dollars. Au total, Avatar : le sens de l’eau est déjà le septième film le plus rentable de l’histoire, dépassant Jurassic World à partir de 2015 ; Bien sûr, la position suivante est un peu loin, puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que de Spider-Man No Way Home, le crossover arachnide de Sony et Marvel Studios qui cumule 1 906 millions de dollars de tickets. Quelque chose de loin si l’on tient compte des semaines où il a été sur le panneau d’affichage, mais pas impossible.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer qu’Avatar 2 parviendra tôt ou tard à atteindre la sixième position du classement. Et c’est qu’après quatre semaines, Avatar : Le sens de l’eau continue de vendre des billets à un rythme effréné, puisqu’aux États-Unis, il n’a obtenu que 45 millions de dollars le week-end dernier, presque au niveau des 50 millions du premier partie au cours du même week-end après sa première.

Tous ces chiffres confirment le grand succès de l’univers Pandora réalisé par James Cameron, une saga déjà totalement rentable et qui, grâce à son succès au box-office, garantit ses prochains volets, avec Avatar 3 d’ici fin 2024 et Avatar 4 par fin 2026, même avec plus de suites si le box-office répond, comme Cameron lui-même l’a récemment affirmé. Le réalisateur de Titanic, Terminator ou Aliens, entre autres, parviendra-t-il à placer tous les épisodes d’Avatar parmi les 10 films les plus rentables de tous les temps ?

Source | La variété