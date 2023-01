Redfall est similaire à Far Cry selon Arkane : « Vous êtes dans un grand monde ouvert du nez »

Redfall se positionne comme l’un des grands paris de Xbox Game Studios pour ce 2023, à la fois par ambition dans un genre aussi compliqué que celui des tireurs coopératifs et parce que c’est la nouveauté d’Arkane, créateurs de jeux vidéo aussi célèbres que Dishonored, Prey ou le dernier Deathloop. Désormais, les responsables ont voulu se plonger dans le véritable concept proposé par son nouveau titre et qui le place plus près de jeux comme Far Cry que d’autres propositions a priori plus évidentes comme Left 4 Dead ou Back 4 Blood. Cela ressort clairement d’une récente interview avec le média GamesRadar, dans laquelle ils ont défini le scénario Redfall comme un « grand monde ouvert de nez ».

Composant coopératif à quatre voies avec nuances

C’est ce qu’affirme Ricardo Bare d’Arkane, parlant de la composante coopérative de Redfall tout en rapprochant l’expérience de jeu de formules telles que Far Cry, décidément plus narratives que d’autres tireurs en ligne tels que ceux mentionnés : « Il est très compréhensible que quelqu’un puisse arriver à ces conclusions. Il y a quatre personnages jouables, vous pouvez jouer ensemble en coopération et vous affronter les morts-vivants. Mais, en termes de façon de jouer et d’expérimenter Redfall, cela n’a rien à voir avec ces jeux. Redfall ressemble plus à Far Cry », souligne le développeur d’Arkane.

« Vous êtes dans un grand monde ouvert de nez. Nous avons une base d’opérations où vous pouvez parler aux PNJ et obtenir des quêtes secondaires. Vous pouvez accéder à la table des quêtes et choisir des quêtes basées sur l’histoire du jeu. Ou vous pouvez vous soucier de rien de tout cela et simplement partir; choisissez une direction, commencez à bouger vos fesses et courez vers ce que le monde plein de vie que nous avons vous propose », poursuit le développeur.

« Certains des moments les plus percutants de Redfall proviennent de l’errance, de la découverte du monde et de la prise de son action intense, même pendant un certain temps. C’était l’ambiance que nous avions voulu créer dès le départ », poursuit Harvey Smith, un autre développeur d’Arkane, qui détaille les possibilités offertes par le monde ouvert de Redfall.

Redfall n’a pas de date de sortie précise pour l’instant, bien qu’il devrait arriver sur PC et Xbox Series X | S à un moment donné au cours du premier semestre 2023, avec une disponibilité dès le « day one » sur Game Pass, à la fois pour les consoles et PC.

