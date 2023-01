macOS Ventura : Utilisation de l’application Météo d’Apple sur Mac avec des visuels élégants, des graphiques détaillés et des widgets

Netcost-security.fr vous est proposé par CleanMyMac X, l’utilitaire tout-en-un qui peut vous aider à garder vos Mac propres, rapides et protégés en quelques clics. Essayez-le gratuitement ou passez à l’expérience complète.

Avec Ventura, Apple lance pour la première fois une application Mac Weather native. Cela a peut-être pris du temps, mais ils ont fait un excellent travail. Apple Weather est une application météo moderne pour Mac avec une élégante disposition en grille de panneaux d’informations, des arrière-plans visuels accrocheurs et des graphiques richement détaillés disponibles lorsque vous creusez. Voici tout ce que vous pouvez faire dans Apple Weather pour Mac.

La nouvelle expérience Météo est désormais disponible sur toutes les plates-formes Apple, y compris l’iPad avec iPadOS 16, et basée sur des sources de données météorologiques personnalisées internes.

Tout cela est construit sur les fondations de Dark Sky, un service qu’Apple a acquis au début de 2020. Il y a encore des raisons pour que des applications météo tierces existent, mais il semble que la plupart des utilisateurs seront très satisfaits d’Apple Weather à l’avenir. . Il est (étonnamment) complet…

Conception d’applications météo

Météo sur Mac utilise une disposition détaillée de la barre latérale. Vos emplacements sont disponibles dans la liste à gauche. Entrez une adresse dans la barre de recherche pour trouver des lieux et les ajouter à la liste. Un élément de liste dynamique « Ma position » permet un accès rapide à la météo de votre position actuelle, où que vous soyez.

Sélectionnez un emplacement pour voir ses données météorologiques dans la zone principale de la fenêtre de l’application. L’en-tête contient la température actuelle, un résumé des conditions et les températures haute et basse. Et pour le flair visuel, la page repose sur un arrière-plan qui reflète la météo actuelle, avec des animations dynamiques comme des nuages ​​roulants, des éclairs de tonnerre ou des chutes de neige.

Sous l’en-tête se trouvent plus de données, présentées sous forme de grille de panneaux. La grille n’est pas réorganisable ou personnalisable, mais est conçue pour mettre les données les plus importantes en un coup d’œil. Dans des conditions critiques, un panneau spécial sera ajouté au sommet pour avertir des ouragans, des risques d’inondation et d’autres événements météorologiques importants.

Ajuster la disposition de l’application Météo

Sur l’application Mac, vous pouvez ajuster la mise en page de l’application de plusieurs manières. Masquez ou affichez la barre latérale pour vous concentrer sur une ville. Appuyez sur l’icône en haut à gauche de la vue principale pour basculer la visibilité de la barre latérale.

Vous pouvez également éventuellement agrandir la carte. Lorsqu’elles sont développées, toutes les autres tuiles de la grille sont regroupées dans une seule colonne, ce qui permet à l’interface utilisateur de se concentrer sur le contenu de la carte. Par défaut, la carte animée affiche les prévisions de précipitations pour la prochaine heure. Cliquez sur l’étiquette de la carte pour afficher à la place une prévision sur 12 heures. Et avec le bouton de filtre flottant, faites passer la carte de l’affichage des précipitations à l’affichage de la température ou de la qualité de l’air à la place.

Par défaut, Météo utilise par défaut la métrique de température utilisée par votre région locale. Vous pouvez remplacer cela et afficher la température dans votre unité de mesure préférée en modifiant le paramètre dans le menu Affichage (en sélectionnant Celsius ou Fahrenheit).

Toutes les différentes données météo disponibles dans l’application Météo

Chaque panneau contient un graphique visuel ou un tableau sur un type différent de données météorologiques. Cliquez sur un panneau pour afficher une fenêtre contextuelle contenant encore plus de détails et basculer entre les jours. Voici tout ce à quoi vous pouvez accéder :

Résumé des conditions

Le premier panneau contient la température et les conditions météorologiques pour les prochaines 24 heures environ, délimitées par heure. Chaque segment horaire affiche une icône pour les conditions actuelles et la température correspondante, afin que vous puissiez avoir une idée de la météo du jour en un coup d’œil.

Cliquez sur ce panneau pour voir les conditions de température visualisées sous forme de graphique linéaire. Passez la souris sur le graphique pour afficher des données spécifiques pour un point du graphique. La vue contextuelle comprend également un résumé écrit des prévisions pour l’heure sélectionnée.

Prévisions à 10 jours

Le panneau suivant représente les prévisions à dix jours, regroupées par jour. Les températures maximales et minimales sont affichées, y compris un petit graphique à barres qui vous permet de comparer visuellement les températures prévues au cours de la semaine à venir. L’icône de résumé pour chaque jour reflète les conditions et inclura un pourcentage de probabilité de pluie, le cas échéant. Cliquez sur un jour particulier pour afficher un tableau des prévisions de température pour ce jour.

Qualité de l’air

Ce panneau affiche l’indice de la qualité de l’air. Cela estime le nombre de particules dans l’air, sur une échelle de 0 à 500. Un nombre plus élevé indique un air plus sale, ce qui est pire pour votre santé. Généralement, un nombre inférieur à 50 est considéré comme bon. En règle générale, les niveaux malsains commencent à environ 150 points. Cliquez sur le panneau pour voir plus de contexte sur la lecture actuelle, si vous ne savez pas comment l’interpréter.

Remarque : Selon l’emplacement, l’échelle peut différer. Aux États-Unis, cela montre l’indice de la qualité de l’air. Mais au Royaume-Uni, par exemple, il utilise à la place une échelle de pollution atmosphérique de 1 à 10.

L’indice UV

L’indice UV décrit la force des rayons du soleil, et donc votre exposition aux rayons ultraviolets lorsque vous êtes à l’extérieur. En plus de la lecture actuelle de l’indice UV, ce panneau suggérera également à quelles heures de la journée il est recommandé d’utiliser une protection solaire. En règle générale, la crème solaire et l’ombre sont recommandées à des niveaux d’indice UV de 3 ou plus.

Cliquez sur le panneau de l’indice UV pour un tableau détaillé avec code couleur et un rappel sur la signification de l’échelle.

Lever du soleil

Le panneau suivant affichera bien en évidence les heures de lever ou de coucher du soleil, en fonction de l’heure actuelle de la journée. Cela inclut un graphique visuel, illustrant la progression du soleil dans le ciel.

Cliquez sur ce panneau pour obtenir plus de détails, comme l’heure de la première lumière, l’heure de la dernière lumière et le nombre total d’heures quotidiennes prévues aujourd’hui. Le panneau popover comprend également des moyennes mensuelles, montrant à quel point la quantité d’heures de clarté change au cours d’une année.

Vent

Le panneau Vent affiche la vitesse du vent, à l’aide d’un design de style boussole. La flèche pointe vers la direction actuelle du vent, avec la vitesse en mph affichée au centre. La vitesse du vent est calculée comme une moyenne sur une période de temps. L’application Météo peut également afficher des mesures de rafales, définies comme les vitesses de vent plus rapides subies sur de courtes périodes de temps. Cliquez sur la boussole pour voir des informations plus précises, y compris un graphique de prévision couvrant les douze prochaines heures.

Précipitation

Comme mentionné précédemment, vous pouvez visualiser les précipitations visuellement à l’aide de la carte. Mais il y a aussi une autre tuile pour voir numériquement ces informations instantanées. Les précipitations peuvent inclure de la pluie, du grésil ou de la neige – et sont mesurées en millimètres, sur 24 heures. La vignette de l’application météo affiche les précipitations au cours des vingt-quatre dernières heures et prévoit les précipitations pour les vingt-quatre prochaines heures. Cliquez pour voir un graphique à barres horaire.

Se sent comme

La température mesurée dans le titre n’est pas nécessairement ce que votre corps ressent. L’impression d’estimer à quel point il fait chaud ou froid à l’extérieur à un moment donné, en tenant compte de facteurs tels que l’humidité et le refroidissement éolien. En fait, l’application Météo vous indiquera la raison pour laquelle la sensation de température est différente. Cliquez pour voir un graphique horaire et afficher les données pour différents jours, avec des hauts et des bas marqués sur le graphique linéaire.

Humidité

L’humidité mesure la quantité d’humidité dans l’air, en pourcentage. Ce panneau météo comprend également l’estimation du point de rosée, qui est la température à laquelle les gouttelettes de rosée commenceront à se former. Si le point de rosée est plus élevé, cela indique qu’il sera plus humide. Cliquez sur le panneau pour voir les pourcentages d’humidité et de point de rosée.

Visibilité

Le panneau Visibilité estime à quelle distance vous pouvez voir, une mesure de la transparence de l’air. Ceci est généralement mesuré en distances de miles (ou kilomètres selon les paramètres de la région). Cliquez pour voir les prévisions de visibilité au cours de la semaine prochaine, avec un graphique horaire d’accompagnement.

Pression

Le dernier panneau est Pression. Ceci est présenté sous la forme d’un graphique radial de bas en haut, ou vous pouvez cliquer pour afficher un graphique linéaire. Les changements de pression peuvent être utilisés pour prédire les conditions météorologiques futures. Par exemple, il fait généralement plus froid lorsque la pression chute, ce qui peut entraîner des conditions comme la neige. Cliquez sur le panneau pour voir les hauts et les bas quotidiens, ainsi qu’un graphique élargi des mouvements de pression à venir le jour suivant.

Widgets et notifications

Au-delà de l’application elle-même, vous pouvez également utiliser Apple Weather pour être informé des événements météorologiques importants. Configurez les notifications sur Mac en cliquant sur Météo dans la barre de menus et en ouvrant les paramètres de l’application. Choisissez de recevoir des notifications pour votre position actuelle et toutes les autres villes prises en charge que vous avez ajoutées à l’application Météo.

Lorsque les notifications sont activées, Weather vous avertira de manière proactive lorsqu’il est sur le point de commencer à pleuvoir, alimenté par les algorithmes météorologiques hyperlocaux de Dark Sky. Des alertes sont également envoyées pour le grésil, la neige et les événements météorologiques critiques à venir, comme les inondations ou les vents violents.

Vous pouvez également ajouter Météo en tant que widget au Centre de notifications, pour voir les conditions météorologiques en un coup d’œil. Pour ajouter un widget météo, ouvrez la barre latérale du centre de notifications, faites défiler vers le bas et sélectionnez Modifier les widgets. Choisissez ensuite Météo dans la liste des catégories à gauche et faites glisser un widget dans la barre latérale pour le positionner où vous le souhaitez. Des tailles de widget petites, moyennes et grandes sont disponibles.

