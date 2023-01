Wear OS 3 prend désormais en charge la navigation Google Maps sans téléphone

Google a activement annoncé diverses nouvelles fonctionnalités pour ses appareils au cours des derniers jours. Il y a quelques jours, Google a annoncé la refonte d’Android Auto au CES 2023. Et maintenant, le géant de la technologie a révélé la prise en charge de la navigation étape par étape pour les montres intelligentes Wear OS 3 sans téléphone.

Google a annoncé la nouvelle fonctionnalité Wear OS 3 Maps sur sa page communautaire. Les poste communautaire indique que la navigation détaillée de Google Maps fonctionne sans avoir besoin d’un téléphone si la montre est connectée à Internet via WiFi ou sur la montre compatible LTE. Étant donné que le Wi-Fi se déconnectera après une limite de distance, le LTE est requis.

C’est une fonctionnalité très attendue car il y a des moments où nous ne voulons pas transporter le téléphone mais nous avons besoin de quelque chose pour la navigation. Donc, si vous avez une montre LTE basée sur Wear OS 3, vous pouvez laisser votre téléphone à la maison et continuer votre voyage en utilisant la navigation pas à pas sur votre montre. Cela va être utile lorsque votre téléphone est mort et que vous avez toujours besoin d’une navigation étape par étape pour trouver un moyen de rentrer chez vous ou une autre destination.

Pour les activités de plein air comme la course ou l’équitation, c’est la fonctionnalité parfaite. Activez simplement la navigation pas à pas sur votre smartwatch et laissez votre téléphone à la maison.

Pour utiliser la navigation détaillée sur votre montre exécutant Wear OS 3, il vous suffit de vous assurer que votre montre est compatible LTE. Ouvrez ensuite Maps sur votre montre et recherchez la destination. Sélectionnez maintenant le mode de transport comme la marche. La navigation commencera et vous pourrez suivre. Si votre téléphone est couplé à votre montre et se déconnecte après une certaine distance, la navigation se poursuivra sur votre montre.

Wear OS 3 est disponible pour un certain nombre de smartwatches, mais les trois grands noms sont la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5 et la Google Pixel Watch. Ainsi, les utilisateurs de montres LTE basées sur Wear OS 3 peuvent profiter d’une navigation instantanée sans téléphone. Et ceux qui recherchent une nouvelle smartwatch devraient choisir un modèle LTE si leur priorité est d’utiliser Maps sans téléphone.

