Fiido T1 Pro: Le vélo électrique utilitaire tout terrain robuste compact et confortable

Le FIIDO T1 Pro est un vélo électrique utilitaire qui dispose d’une grande capacité de charge. Il est puissant, dispose d’une solide autonomie et est également solide, compact et confortable.

Il s’agit d’un vélo électrique destiné aux cyclistes urbains qui doivent parcourir rapidement de longues distances. Il répond à de nombreux besoins et joue par exemple un rôle essentiel pour la chasse et la pêche. Il est idéal pour faire des courses et transporter des marchandises, car il est équipé d’un panier à l’avant et d’un porte-bagages à l’arrière.

Il bénéficie également d’une fourche avant amortissante et de pneus larges de 20 pouces, adaptés à tous les types de terrain, sans oublier une autonomie pouvant aller jusqu’à 150 kilomètres. Pour plus de détails sur ce nouveau FIIDO T1 Pro, nous vous invitons à lire la suite de cet article.

FIIDO T1 Pro: Un design robuste, utilitaire et tout terrain

Le T1 Pro est un vélo électrique utilitaire au design robuste compact et pratique, mais qui n’oublie pas l’élégance et l’agilité. Il est doté d’un cadre en alliage d’aluminium avec une silhouette arquée et roule sur de larges pneus CST de 20 x 4 pouces qui offrent une excellente traction sur les routes urbaines et des performances adéquates en tout-terrain.

FIIDO utilise également des roues monoblocs moulées en alliage de magnésium massif. Les 36 rayons des roues de vélos traditionnels de chaque roue sont remplacés par six rayons moulés. Cela supprime la nécessité d’entretenir les rayons et empêche la roue de se dérégler au fil du temps.

Le FIIDO T1 Pro a tout ce qu’il faut pour faire un détour sur un terrain accidenté avec un bon confort. Nous devons cela à la combinaison de ses pneus et de sa fourche avant avec absorption des chocs, sans oublier la selle extra-large, qui est rembourrée et absorbe elle aussi les chocs grâce à la suspension présente dans son tube.

Une structure de soutien en acier est installée à l’intérieur du cadre pour garantir que le T1 Pro est suffisamment solide pour relever les défis dans de multiples cas d’utilisation. Elle a passé avec succès le test de vibration de 300 000 cycles, soit trois fois plus qu’un test standard.

Il est assez rare sur le marché de pouvoir trouver un vélo capable de porter des charges importantes. À cette fin, le FIIDO T1 Pro comprend un panier avant spacieux, sans oublier une grille arrière avec une surface en bois du plus bel effet. Avec cet équipement, ce vélo peut supporter jusqu’à 200 kilos de chargement (dont 80 kilos sur le porte-bagages arrière) avec le pilote compris.

Ce sont ces petits détails qui font la différence et qui distinguent le FIIDO T1 Pro de la concurrence, et le mieux, c’est qu’ils ne s’arrêtent pas là, puisqu’il dispose de garde-boue, d’un grand phare à LED et d’une batterie amovible (verrouillée par clé), ce qui facilite grandement le processus de chargement.

Le T1 est dédié à vous garder aussi en sécurité que possible. Il embarque à ce sujet un écran à contraste élevé qui fournit toutes les informations essentielles en un coup d’œil et est visible en plein soleil. Cet écran est étanche à l’eau et à la poussière (IP65), et le reste du vélo dans son ensemble est IP54.

FIIDO T1 Pro: Puissance et autonomie

Le T1 Pro Cargo est équipé d’un moteur arrière de 750W (1130W en pointe) qui développe un couple de 66 N⋅m qui peut facilement atteindre une vitesse de 45km/h, en utilisant uniquement l’accélérateur. Comme on peut s’y attendre, ce chiffre est largement supérieur à la limite autorisée en Europe. Il faudra donc l’immatriculer si vous souhaitez rouler sur la voie publique sans problème juridique.

Ce vélo électrique dispose de 3 modes de conduite : électrique, manuel et assistance au pédalage, ce dernier étant idéal pour prolonger l’autonomie de la batterie et offrant 4 niveaux d’assistance différents (28 combinaisons de puissance).

La fourche avant à suspension hydraulique avec fonction de blocage fait toute la différence sur les sentiers difficiles. De plus, elle est verrouillable, ce qui vous permet d’adapter le vélo au type de terrain sur lequel vous roulez à ce moment-là.

Le FIIDO T1 Pro est équipé d’un dérailleur avant Shimano 7 vitesses qui offre de nombreuses possibilités de changement de vitesse. Et en parlant de vitesse, ce vélo électrique supporte le mode croisière pour maintenir la vitesse actuelle et nous pouvons en sortir instantanément en activant simplement les freins.

Les freins justement, ceux-ci sont hydraulique vous assurant un freinage efficace, sécurisant et durable.

Enfin, le T1 Pro est alimenté par une batterie massive de 48V / 20Ah (960wh) qui promet de longues randonnées ou longs trajets consécutifs. Il est en effet possible d’effectuer jusqu’à 150 kilomètres avec l’assistance au pédalage et 100 kilomètres avec assistance électrique totale. Selon les données officielles du fabricant, la batterie est certifiée pour au moins 800 cycles de charge/décharge, une durée de vie confortable.

En résumé, ce Fiido T1 Pro est un E-bike utilitaire pour tous les usages avec d’excellentes performances et prestations. Comparé au modèle leader Rad Runner, le T1 est meilleur en termes de batterie, de freinage, et nécessite moins d’entretien grâce à ses roues monoblocs en alliage de magnésium. Si ce FIIDO T1 Pro vous intéresse, notons qu’il est garanti 1 ans et le cadre 5 ans. La livraison est gratuite, l’assistance répond dans les 24 heures et le retour est possible jusqu’à 30 jours.

À l'intérieur du carton renfermant le T1 Pro vous trouverez en plus de nombreux accessoires