Comment nettoyer en profondeur votre clavier

L’une des valeurs que mes parents m’ont inculquées à un jeune âge était d’être fier de mes biens. « Tu ne peux pas avoir de belles choses tant que tu n’as pas appris à en prendre soin », me disait ma mère. Le message est resté au point où je suis à moitié obsédé par le fait de garder les choses en parfait état pour prolonger leur durée de vie le plus longtemps possible.

Par exemple, mon clavier. J’utilise un Das Keyboard 4 Pro exclusivement depuis 2014 sans incident. Mis à part la qualité de construction, j’attribue sa longévité à des nettoyages d’entretien réguliers. Une fois tous les quelques mois environ, je ferai un nettoyage de routine consistant à passer le bord plat d’une carte de visite ou un cure-pipe de style artisanal entre les rangées de clés pour ramasser les cheveux errants avant de retourner la planche à l’envers et de battre le diable hors de lui pour amadouer tous les débris lâches.

Quelques explosions avec une bombe d’air comprimé feront également l’affaire, et j’ai même entendu parler de personnes utilisant un aspirateur d’atelier pour aspirer les particules tenaces.

L’ensemble du processus prend moins de cinq minutes et en vaut certainement la peine, mais parfois, vous voudrez aller plus loin et effectuer un nettoyage en profondeur. Pour cela, vous aurez besoin de quelques outils supplémentaires et d’un peu plus de temps, mais encore une fois, c’est un investissement qui en vaut la peine.

Un outil d’extraction de touches est primordial pour un bon nettoyage du clavier. J’ai récupéré un kit fourni avec l’outil et deux brosses de nettoyage pour 6,99 $ sur Amazon. C’est aussi une bonne idée d’avoir un nettoyant à usage général à portée de main (l’alcool isopropylique fonctionnera également) ainsi qu’un chiffon de nettoyage en microfibre.

Avec votre ordinateur éteint et le clavier débranché, il est temps de vous mettre au travail. Utilisez l’extracteur de touches pour retirer les touches de votre tableau. C’est fastidieux car il faut y aller un par un, mais c’est facile à faire. Faites simplement glisser les extrémités du crochet métallique sur et sous chaque clé, puis soulevez-les. Tant que vous utilisez une force douce et que vous n’essayez pas de précipiter le processus, il n’y a pas beaucoup de risque de dommages. Rincez et répétez jusqu’à ce que toutes les clés de taille standard aient été retirées.

Les touches plus grandes comme la barre d’espace et le retour arrière utilisent souvent un support différent, y compris une barre stabilisatrice. Celles-ci peuvent être extraites, mais comme toutes les autres clés qui les entourent ont déjà été retirées, j’ai choisi de les laisser en place et de simplement nettoyer autour d’elles.

J’ai trouvé un mélange dégoûtant de cheveux, de miettes de nourriture et d’autres saletés cachées sous les touches. Je ne peux qu’imaginer à quel point cela aurait été pire si je n’avais pas fait de nettoyages d’entretien réguliers.

J’ai utilisé les brosses fournies avec le kit d’extraction de clé pour déloger la plupart des dégâts, mais vraiment, n’importe quelle brosse devrait faire le travail. Une brosse de détail automatique ou une brosse de maquillage inutilisée seraient d’excellentes alternatives.

Le temps que vous consacrez à cette étape ne dépend vraiment que de vous. Ceux qui recherchent un look comme neuf voudront peut-être sortir des pincettes pour enlever chaque poil et chaque fibre incrustée, mais j’étais plus que satisfait d’une amélioration de 95 %. De plus, vous devez toujours vous occuper des touches individuelles.

C’est là qu’intervient le nettoyant tout usage. J’ai de nouveau atteint les brosses de l’extracteur de touches pour pénétrer dans les coins et recoins de la face inférieure de chaque touche, puis j’ai bien essuyé les surfaces extérieures avec une microfibre imbibée de nettoyant avant séchage. Avoir un assistant ou deux accélérera grandement ce processus car j’ai facilement passé quelques heures sur cette étape seule.

Avec tout propre, il ne reste plus qu’à remettre chaque touche en place, à bien frotter le clavier et à admirer votre travail.