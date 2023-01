Vivo V25 Pro commence à recevoir la mise à jour FuntouchOS 13 basée sur Android 13

Les fabricants de smartphones font un excellent travail avec le déploiement d’Android 13 et Vivo n’est pas différent. La société a déjà publié la mise à niveau FuntouchOS 13 basée sur Android 13 pour un tas de modèles éligibles. Et maintenant, le Vivo V25 Pro commence à recevoir le nouveau logiciel avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et de modifications.

Vivo a commencé à déployer la mise à jour stable d’Android 13 vers Vivo V25 Pro avec le numéro de build PD2204F_EX_A_13.1.12.5.W30. Il s’agit de la première mise à jour logicielle majeure pour le V25 Pro, ce qui indique également qu’il nécessite une énorme quantité de données pour le téléchargement. La mise à niveau est déjà disponible pour certains utilisateurs et selon le journal des modifications partagé par les propriétaires de Vivo V25 Pro, la mise à jour pèse 5,40 Go.

Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est disponible pour certains utilisateurs, généralement, Vivo publie les mises à jour OTA de manière échelonnée et la même chose peut s’attendre avec la mise à jour FuntouchOS 13 du Vivo V25 Pro. Voici une capture d’écran du nouveau logiciel partagé par un utilisateur de Twitter @ashwatnandagaw1.

En passant aux changements, le skin FuntouchOS 13 centré sur Android 13 de Vivo est livré avec des fonctionnalités telles que la prise en charge de plus de palettes de couleurs comme nous l’avons vu dans le stock Android 13, l’option de masquer les photos dans l’application de la galerie, apporte de nouvelles fonctionnalités de refroidissement du téléphone au iManager, la possibilité de voir l’icône d’autorisation de notification sur le panneau de notification, et plus encore. Vous pouvez également vous attendre aux fonctionnalités essentielles d’Android 13.

Si vous êtes un fier propriétaire de Vivo V25 Pro et que vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités sur votre smartphone, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour du système et vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible sur votre appareil, puis vous pouvez sélectionner le téléchargement et l’installation. option. Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours.

Habituellement, Vivo et Oppo publient d’abord les mises à jour logicielles de celles qui s’exécutent sur la dernière version du logiciel. Assurez-vous donc que le logiciel de votre téléphone est à jour, vous pouvez effectuer une sauvegarde des éléments importants avant de mettre à jour votre téléphone. Assurez-vous également de charger votre téléphone à au moins 50% avant la mise à jour.

