Après Silent Hill 2 Remake, Bloober Team osera-t-il plus de jeux dans la saga ? L’étude répond

Le fait que Silent Hill 2 Remake soit une réalité pour cette année et que Bloober Team soit le studio choisi pour le réaliser est quelque chose qui continue de surprendre beaucoup. Le deuxième volet de la franchise Konami est l’un des jeux vidéo d’horreur les plus acclamés de tous les temps, et son retour est un motif de célébration pour ses fans. De plus, il sera accompagné de plusieurs autres titres, mais qu’en est-il du reste des livraisons ?

Dans une interview partagée par GamingBolt, le point de vente a interrogé le producteur du projet, Maciej Glomb sur la possibilité pour le studio polonais d’aborder d’autres volets de la saga. De leur réponse, nous pouvons extraire qu’ils n’hésiteraient pas à le faire : « C’est quelque chose qui reste à voir, mais ne dites jamais jamais. » Bien sûr, la question ne fait pas référence à s’il s’agirait d’un chapitre inédit ou d’un remake de l’un des chapitres existants tels que le premier Silent Hill, Silent Hill 3, Silent Hill 4 : The Room, entre autres.

Silent Hill 2 Remake, l’un des plus attendus

Dans une année 2023 où nous verrons de nombreux nouveaux jeux d’horreur, le remake de l’odyssée de James Sunderland à la recherche de réponses dans la ville maudite est l’un des plus attendus. C’est le retour d’un travail très populaire —pour beaucoup, le meilleur épisode de la saga— avec des améliorations graphiques et de gameplay renouvelées, bien que ce soit aussi un projet risqué selon de nombreux utilisateurs, car nous parlons d’un jeu particulièrement aimé par les fans. . L’étude en est consciente et assure qu' »ils en sont conscients » et que bien que la pression soit forte, ils entendent « se rapprocher de l’original ».

Il y a plusieurs projets Silent Hill sur la table depuis quelques mois, et un autre appelé Silent Hill : The Short Message a récemment été classé.

Source | Boulon de jeu