4 étapes simples pour vous asseoir correctement devant votre ordinateur afin d’éviter les maux de dos et la fatigue

Vous avez peut-être entendu dire que rester assis trop longtemps peut être mauvais pour la santé, mais qu’y a-t-il exactement derrière cette idée et comment pouvons-nous y remédier ? Voyons comment vous asseoir devant votre ordinateur pour éviter la douleur, l’oppression et la fatigue.

S’asseoir ressemble à un acte innocent, mais comme l’explique le Dr Kelly Starrett, il y a beaucoup de choses à faire et la plupart des gens ne s’assoient pas correctement, ce qui crée de la douleur, de la raideur et de la fatigue à mesure que les muscles se raccourcissent et s’affaiblissent avec le temps.

S’asseoir, comme se tenir debout, est l’une des choses les plus difficiles que nous ayons à faire sur le plan technique. Pourtant, la plupart d’entre nous ne savent rien quand il s’agit de bien s’asseoir.

Des études montrent également que les facteurs de risque d’être plus sédentaire comprennent le diabète, les problèmes vasculaires, la prise de poids, la dépression, la démence et même plusieurs cancers.

La position assise est une partie inévitable de la vie moderne, alors plongeons-nous dans la mécanique de la façon de s’asseoir correctement. Nous verrons également comment utiliser un ballon d’exercice comme une option de chaise précieuse, des bureaux debout, etc.

Comment s’asseoir pour éviter les maux de dos et la fatigue : 4 étapes

Extrait du livre du Dr Starrett Devenir un léopard souple via Bodybuilding.com :

Debout, serrez vos fesses aussi fort que vous le pouvez Tirez votre cage thoracique vers le bas pour l’aligner avec votre bassin et serrez votre ventre avec au moins 20 % de tension Placez votre tête dans une position neutre et vissez vos épaules dans une position stable Gardez cette posture et asseyez-vous

Vous n’êtes pas limité à vous asseoir parfaitement droit : vous pouvez toujours vous pencher en avant ou en arrière tout en maintenant une colonne vertébrale neutre.

Voici une image d’une position assise correcte neutre contreventée sous trois angles différents :

Comment bien s’asseoir tout au long de la journée

Dr Starrett met en évidence quelques conseils très utiles pour rester dans une position soutenue neutre tout au long de la journée devant nos ordinateurs et nos bureaux.

Réinitialisez votre position assise toutes les 10-15 minutes avec les étapes ci-dessus

avec les étapes ci-dessus Changez souvent de position : assis à debout, à genoux, étirement, promenade, etc.

Sensibilisez-vous si vous avez tendance à arrondir le dos ou à trop étendre votre dos

La meilleure façon d’éviter de tomber dans une mauvaise position est de se lever et de se réorganiser toutes les 10 à 15 minutes. Il est presque impossible de rester en bonne position plus longtemps que cela. Je sais – c’est une douleur dans le cul et pas toujours possible. Mais si vous voulez soigner votre corps et atteindre vos objectifs de performance, vous devez faire le travail. Vous devez faire des sacrifices. Alors poney !

Personnellement, j’utilise un bureau debout et j’alterne entre m’asseoir avec une colonne vertébrale neutre renforcée sur un ballon d’exercice et me tenir debout toutes les 30 minutes.

Un ballon d’exercice est un excellent moyen d’être plus conscient et de garder une position assise correcte, car il vous empêche de vous affaler sur le dossier d’une chaise. La facilité de mouvement/mouvement étant sur une balle est également agréable.

Voici un aperçu de la posture correcte (A), trop arrondie (B) et trop étendue (C) :

Pour un aperçu approfondi du fonctionnement de la mécanique ou de la bonne position assise, regardez cette vidéo :

Pour en savoir plus sur la mécanique corporelle appropriée du Dr Starrett, consultez son livre Devenir un léopard souple et le site Web, The Ready State.

