La nouvelle interface utilisateur Android Auto « Coolwalk » est maintenant disponible pour tout le monde

Android Auto est un acteur majeur pour rendre la conduite plus intelligente. Et après une longue attente, Android Auto reçoit une mise à jour majeure qui va changer beaucoup de choses pour améliorer l’expérience de conduite. Google a annoncé pour la première fois ces modifications majeures d’Android Auto lors de son événement I/O l’année dernière. Et enfin, la grande refonte d’Android Auto avec le nom de code « CoolWalk » est déployée pour tout le monde.

Le CES est déjà en ligne et sa dernière date est le 8 janvier. C’est un événement où toutes les grandes entreprises technologiques dévoilent leurs produits, qu’ils soient logiciels ou matériels. Et au CES, Google a présenté les nouvelles fonctionnalités d’Android Auto.

La nouvelle interface utilisateur Android Auto « CoolWalk » était en version bêta depuis novembre. Mais l’accès à la bêta était limité à quelques utilisateurs. Ainsi, ceux qui n’ont pas eu la chance de tester la nouvelle interface utilisateur adaptée aux voitures peuvent enfin en faire l’expérience. Eh bien, la nouvelle mise à jour vient de commencer à être déployée, donc ceux qui n’ont pas reçu la nouvelle mise à jour devront peut-être attendre un peu plus longtemps.

La dernière mise à jour d’Android Auto apporte Split Screen View qui est l’un des principaux points forts de cette mise à jour. Et il est livré avec une fonction d’adaptation d’écran, ce qui indique que son interface utilisateur s’adapte à tout type de taille d’écran, qu’il s’agisse de paysage, de portrait ou de tout autre format. Cela aidera donc tous les utilisateurs car différentes voitures ont différentes tailles d’écran de tableau de bord.

Maps est maintenant plus proche du siège du conducteur pour un assistant de navigation meilleur et plus facile. La carte multimédia est fournie avec le thème Material You. Et le lanceur rapide permet aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux applications récentes.

Google Assistant fournit des suggestions intelligentes pour agir rapidement et effectuer des tâches. Les suggestions intelligentes incluent les rappels d’appels manqués, le partage rapide de l’heure d’arrivée et l’accès du bout des doigts à la musique et aux podcasts.

Google rend également les appels WhatsApp possibles sur Android Auto à partir des derniers téléphones Samsung et Google. Le partage de clés de voiture arrivera également sur les téléphones Samsung et Xiaomi plus tard cette année. Et Digital Car Key prendra bientôt en charge davantage de marques de voitures, actuellement disponibles sur BMW.

La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement, mais certaines de ses fonctionnalités ne sont peut-être pas disponibles actuellement, mais le seront bientôt.

Vérifiez également :

Source