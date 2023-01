MKBHD affirme que le post-traitement ruine les photos de l’iPhone – et je suis d’accord avec cela

YouTuber Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD, a partagé les résultats de ses 2022 Smartphone Awards le mois dernier. Et bien que l’iPhone 14 Pro ait gagné dans la catégorie Meilleur système d’appareil photo, le YouTuber a souligné quelques défauts concernant les photos prises avec le dernier smartphone d’Apple. Maintenant, MKBHD est de retour avec une vidéo dans laquelle il détaille pourquoi certaines photos de l’iPhone s’aggravent – ​​et la réponse est : post-traitement.

Avant les résultats des Smartphone Awards 2022, MKBHD a également partagé les résultats de son test de caméra aveugle. Dans celui-ci, le Pixel 6A de Google a pris la première place, tandis que le Pixel 7 Pro est arrivé deuxième. Cela a conduit le YouTuber et de nombreuses personnes à se demander ce qui se passe avec les photos prises avec l’iPhone.

Le post-traitement des images devient exagéré

Pour prendre une bonne photo, il est important d’avoir un bon capteur capable de capter le plus de lumière et de détails possible. Cependant, comme les capteurs d’appareil photo que l’on trouve dans les smartphones sont très petits par rapport aux reflex numériques, les fabricants de téléphones introduisent chaque année de nouvelles astuces pour améliorer ces images avec le post-traitement.

Presque tous les smartphones modernes utilisent une combinaison de matériel et de logiciel pour ajuster les images après qu’elles ont été prises dans le but de les rendre plus belles et de compenser l’absence d’un grand capteur. Cela inclut des éléments tels que la réduction du niveau de bruit, le réglage de la balance des blancs et l’augmentation de la luminosité pour afficher plus de détails dans les scènes sombres.

Mais ces dernières années, Apple et d’autres entreprises ont fait passer cela au niveau supérieur. Sur l’iPhone, Smart HDR combine plusieurs photos dans différents paramètres en une seule. Cela permet au téléphone de choisir les meilleurs aspects de chacun d’eux pour obtenir une meilleure photo. Mais lorsqu’il y a beaucoup de post-traitement, ces images peuvent sembler irréalistes. Et c’est ce qui s’est passé avec l’appareil photo de l’iPhone.

Comme l’a souligné MKBHD, la plupart des téléphones se comportent bien dans des scénarios favorables, tels qu’un ciel clair ou un sujet devant un arrière-plan clair. Mais lorsque vous avez différentes couleurs et textures dans la même scène, le post-traitement doit être suffisamment intelligent pour comprendre quel sera le meilleur réglage pour tous ces éléments.

Mais le fait est que, alors que des entreprises comme Google le font de la bonne façon, Apple ne l’est certainement pas. Comme le montre le YouTuber, l’iPhone 14 Pro essaie toujours d’éclaircir les ombres, en particulier sur les visages des gens, donnant à la photo un aspect très artificiel. L’iPhone exagère également la netteté des photos par rapport aux autres smartphones. MKBHD se plaint même que son teint de peau est assez différent sur l’appareil photo de l’iPhone.

Apple ruine l’appareil photo de l’iPhone avec toutes ces fonctionnalités intelligentes

Même si l’iPhone dispose d’un excellent matériel photo, il est ruiné par toutes les fonctionnalités intelligentes telles que Smart HDR qu’Apple a introduites ces dernières années. Chaque année, la société ajoute encore plus d’étapes au post-traitement de la caméra. Mais au lieu d’améliorer les photos, ils les rendent simplement moins naturelles.

Dans l’test de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro par Sebastiaan de With, développeur de la populaire application d’appareil photo Halide, il a également souligné de multiples défauts dans Smart HDR. Par exemple, chaque fois qu’il y a un arrière-plan très lumineux, l’iPhone essaie également d’augmenter la luminosité des personnes sur la photo, les rendant très blanches. « Honnêtement, je n’ai jamais vu cela faire une meilleure photo. Le résultat est tout simplement choquant », a-t-il déclaré.

Cet effet fait partie du Smart HDR d’Apple, qui « segmente » les sujets humains sur les photos et augmente considérablement leur luminosité lorsqu’ils sont rétro-éclairés après la capture. Nous avons illustré la détection du sujet et un probable « à quoi cela ressemblait » à l’appareil photo : (Cela ne se produit pas lors de la capture RAW) https://t.co/5APCtqKu7t pic.twitter.com/nKjaYQgVnc — Halide (@halidecamera) 20 septembre 2022

Dans un autre exemple, l’appareil photo de l’iPhone applique de nombreux « artefacts bizarres » aux selfies pris dans des environnements très peu éclairés pour essayer d’enregistrer l’image, mais cela finit par entraîner un « désordre absurde semblable à une aquarelle » au lieu d’un sombre ordinaire. photo avec beaucoup de bruit.

Personnellement, j’ai également remarqué à quel point le Smart HDR ruine certaines de mes photos, qui deviennent également trop nettes et avec des couleurs exagérées. Sur Reddit, de nombreux utilisateurs d’iPhone semblent être d’accord avec cela.

Demande de fonctionnalité iOS : Une option pour désactiver Smart HDR. Parfois, cela gâche simplement les photos (dans ce cas, cela détruit le ciel par rapport à la Live Photo sans le même traitement). pic.twitter.com/Zb4cPS6qO4 — Filipe Espósito (@filipeesposito) 5 octobre 2022

Apple devrait donner aux utilisateurs la possibilité de prendre des photos naturelles

Pendant des années, les utilisateurs d’iPhone se sont moqués des autres smartphones parce que leurs photos semblaient trop artificielles. Nous avons maintenant atteint le point où les photos de l’iPhone semblent très peu naturelles. Bien que j’espère que l’entreprise améliore le Smart HDR, je préférerais une option pour réduire ou désactiver complètement le post-traitement des images dans l’appareil photo de l’iPhone.

Vous pouvez, bien sûr, prendre une photo RAW en utilisant des applications comme Halide (il convient de noter que les photos ProRAW sont toujours post-traitées), mais vous aurez alors un fichier image beaucoup plus volumineux juste pour obtenir un résultat plus naturel.

Et toi? Le post-traitement exagéré de l’appareil photo de l’iPhone a-t-il également gâché vos photos ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :