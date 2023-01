Sim Wong Hoo, fondateur de Creative Labs, est décédé

Une de ces nouvelles qu’on n’aime jamais donner : le décès de Sim Wong Hoo, fondateur de Crative Technology (Creative Labs) à 68 ans, vient d’être annoncé. Figure très importante de l’industrie du jeu vidéo, car il fut l’un des cerveaux derrière les cartes Sound Blaster qui dominèrent le marché dans les années 90. L’entreprise, dirigée par le Singapourien, est également connue pour la célèbre bataille judiciaire contre Apple, en laquelle la société américaine a dû payer 100 millions de dollars à Creative Labs pour avoir utilisé l’interface utilisateur de l’un de ses produits phares, l’iPod.

« Le conseil d’administration de Creative Technology Ltd. annonce avec une grande tristesse que M. Sim Wong Hoo, président et chef de la direction de la société, est décédé le 4 janvier 2023. Le personnel de la société exprime ses plus profonds regrets pour le décès de M. Sim et présente ses condoléances à sa famille. Nous tenons également à exprimer notre sincère gratitude pour toutes les contributions de M. Sim à l’entreprise pendant son mandat », indique le communiqué publié par l’entreprise.

Une époque marquée par des pertes

Ces dernières années, nous avons assisté à la perte de diverses personnalités du monde des loisirs, du sport et du divertissement. Les années passent et on n’oublie pas le légendaire Satoru Iwata (1959-2015). Ces derniers mois, on a aussi dû regretter le départ de noms propres tels que Benoit Sokal (Microids), Kentako Miura (Berserk), Rieko Kodama (SEGA), Ichiro Mizuka (Mazinger Z), Kevin Conroy (Batman), Angelo Badalamenti (Twin Peaks), Kazuki Takahashi (Yu-Gi-Oh!), Ryan Karazija de Low Roar, que de nombreux joueurs connaissent depuis Death Stranding ou l’ancien footballeur et légende du football Pelé, entre autres. Nous espérons que nous n’aurons pas à donner beaucoup de nouvelles de ce type en 2023.

