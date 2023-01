La gamme CES 2023 d’Anker comprend un support de moniteur USB-C, un kit de micro sans fil, etc.

Parmi toutes les autres révélations maintenant que le CES 2023 est officiellement en cours, Anker entre également dans la vitrine en offrant un aperçu d’une suite de nouvelles versions. Lancée tout au long de l’année à venir, la société propose une large gamme de versions, allant des nouvelles stations d’accueil pour stations de travail aux chargeurs, microphones, etc.

Anker dévoile de nouveaux équipements au CES 2023

Tout d’abord, Anker prévoit de lancer sa nouvelle station d’accueil USB-C 675 12 en 1 dans les semaines à venir. Cette nouvelle offre élargit la gamme déjà polyvalente de stations d’accueil de la marque avec un design encore plus spécifique. Conçu pour reposer sous un moniteur, le support intègre 12 ports différents dans un design (form factor) peu encombrant.

C’est un design assez nouveau et quelque chose que nous avons vu d’autres marques comme Satechi dans le passé pour ranger votre espace. Son nom en dit long sur l’histoire, mais le support de moniteur Anker USB-C élève votre écran jusqu’au niveau des yeux tout en offrant trois emplacements USB-A, deux USB-C, des lecteurs de cartes micro/SD, une prise Ethernet et 4K HDMI. production. Sur le dessus se trouve également un pad Qi de 10 W qui vous permet d’alimenter un smartphone ou une paire d’écouteurs, et il y a des capacités d’alimentation de 100 W.

Cela avait en fait été présenté pour la première fois l’automne dernier, mais depuis lors, retardé jusqu’à la date d’expédition prévue en janvier. Vous paierez 249,99 $ lors de son lancement le 30 janvier.

L’une des versions les plus uniques présentées au CES est la dernière extension de la sous-marque AnkerWork. Le nouveau microphone sans fil M650 peut ressembler à première vue à une véritable paire d’écouteurs sans fil, mais l’unité compacte offre un enregistrement à double canal dans un format ultra léger. La conception portable offre 7 heures d’enregistrement sur une seule charge, le boîtier de charge offrant 15 heures d’autonomie supplémentaires. Deux des microphones sont inclus dans le package, ainsi qu’un module d’écran tactile LCD pour régler le volume et surveiller les niveaux de lecture.

Le prix entre à 249 $, bien qu’Anker ne publiera son nouveau microphone sans fil M650 que plus tard ce printemps. À partir de maintenant, il est noté qu’il commencera à être expédié en mars.

La dernière solution d’alimentation d’Anker voit également le jour pour la première fois au CES 2023, avec sa nouvelle station de charge de conférence arrivant avec un ensemble de fonctionnalités adaptées au nom. Destiné à reposer au centre d’une table de conférence, le design se prête assez bien au fait que plusieurs personnes branchent leur ordinateur portable ou d’autres appareils. Il est équipé de trois prises secteur complètes, ainsi que d’un port USB-A standard et d’un port USB-C.

Bien que la partie la plus excitante doive être les câbles USB-C rétractables, qui peuvent être retirés de la centrale électrique afin de fournir 60 W de puissance à un appareil connecté. Chacun puise dans la même sortie de 100 W, et donc les vitesses de charge sont ajustées en fonction de l’utilisation des deux ou de la quantité de jus dont vos appareils ont besoin. Également prévu pour arriver en mars, Anker prévoit d’expédier sa prochaine station de charge de conférence avec un 89,99 $ étiquette de prix.

