Un mythe de la lutte surprend tout le monde en arrivant au royaume de la lutte déguisé en Sefirot

Le monde du cosplay est très répandu et chaque jour, de plus en plus de fans assistent à toutes sortes de foires et de cérémonies imitant leurs personnages préférés. Ce qui n’est pas si courant, c’est de voir des visages connus dans le monde entier le faire lors d’événements sportifs, comme Kenny Omega, l’une des plus grandes stars de la scène de lutte professionnelle.

Si son apparence est menaçante en soi, imaginez ce que ce serait s’il s’habillait en Sephiroth, l’ennemi incontournable de Final Fantasy VII. Eh bien, vous n’avez pas besoin d’imaginer quoi que ce soit car c’est arrivé : Omega est apparu dans le royaume de lutte du Japon avec un cosplay impressionnant du personnage, tandis que la célèbre scène du jeu est apparue sur les écrans dans lesquels, bien sûr, ‘ One Winged’ sonnait Angel’, une chanson que tout fan de JRPG connaît parfaitement. Ici vous avez la vidéo de son arrivée.

Final Fantasy VII, présent et futur d’une saga en soi

Contrairement à ce qui a été vu dans d’autres chapitres de la franchise Square Enix, lorsque nous parlons du septième opus, nous parlons d’une saga en soi, car il existe de nombreux produits que nous avons vus basés sur son univers. Le légendaire jeu original de 1997, le film Final Fantasy VII : Advent Children, des spin-offs comme Dirge of Cerberus : Final Fantasy VII ou le remake récent de Final Fantasy VII : Crisis Core Reunion.

Si nous regardons vers l’avenir, tous les regards sont tournés vers Final Fantasy VII : Rebirth, le deuxième épisode du remake ambitieux décomposé en différentes parties qui a fait ses débuts en 2020. Les fans de la saga ont de grands espoirs pour lui, et même si nous savons seulement que il arrivera à l’hiver 2023 (ce qui pourrait aussi le placer dans les premiers mois de 2024), la vérité est que sa bande-annonce est impressionnante.

En marge, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année très importante pour la licence, puisque l’attendu Final Fantasy XVI sortira le 22 juin. Il le fera exclusivement pour PS5, bien qu’il viendra également sur PC plus tard.

