Google a présenté sa campagne RCS pour iPhone au CES 2023 avec d’énormes publicités Android [Vidéo]

Au cours des derniers mois, Google a fait pression pour qu’Apple adopte la norme RCS qui pourrait considérablement améliorer la messagerie entre Android et iOS, et au CES 2023, Google a publié d’énormes publicités pour Android qui ont encore poussé cette campagne.

C’est devenu une sorte de tradition pour les grandes marques de louer de l’espace publicitaire à Las Vegas pendant le CES, Apple affichant tristement « Ce qui se passe sur votre iPhone, reste sur votre iPhone » près du Las Vegas Convention Center dans le but de faire de la confidentialité une priorité. point de vente de l’iPhone tandis que d’autres marques ont lancé des téléphones Android lors du salon.

Au CES 2023, Google a publié deux publicités majeures pour Android qui se poursuivent sur la campagne RCS pour iPhone.

La plus importante de ces publicités a été repérée près de Planet Hollywood, au-dessus d’un Walgreens sur le Strip principal de Vegas. Le panneau d’affichage numérique a été capturé sur TikTok. Comme beaucoup d’autres publicités de Google l’ont montré, l’idée ici était de montrer une conversation par SMs entre Android et Apple où Google reproche à Apple d’avoir laissé aux clients des « photos et vidéos pixélisées » et dit qu’il peut être corrigé avec juste un peu de code , qui vole ensuite sur l’écran.

Au-delà de cela, notre site sœur Netcost-security.fr a remarqué une publicité très similaire sur le stand de Google au Las Vegas Convention Center juste avant le premier jour du CES. Netcost-security.fr’s Derek Wise a également vu une variante de l’annonce qui appelait Apple à « passer au RCS comme le reste du monde moderne ».

Google a partagé la même annonce sur Twitter ainsi que.

Et parallèlement à ceux-ci, notre Andrew Romero a remarqué à Vegas que Google avait en fait loué des panneaux d’affichage numériques des deux côtés du Strip juste en haut de la rue, plus près du Palazzo et du Venitian dans les jours précédant le CES, bien qu’à l’époque ceux-ci annonçaient simplement la variété de choix d’Android pour les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes, etc.

