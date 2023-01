Les créatifs derrière The Last of Us racontent comment la télévision était la meilleure option pour adapter le jeu vidéo

The Last of Us est sur le point d’arriver. Le 15 janvier sera une date importante pour de nombreux fans de la franchise Nauhgty Dog avec la première de cette série sur HBO. Bien que nous vivions à une époque où les adaptations de jeux vidéo à d’autres médias sont plus courantes pour voir de bons résultats, il y a toujours une incertitude quant à ce que nous finirons par voir et à la manière dont le matériel original est respecté.

Neil Druckmann, le directeur du jeu original et producteur de la série, ainsi que Craig Mazin, producteur et scénariste, savaient que porter cette série serait un véritable exploit. Au cours d’une interview, les deux ont parlé de certains détails de l’adaptation de ce jeu vidéo primé et de certains des défis – et satisfactions – qu’ils ont rencontrés en cours de route.

Du film à la série télévisée

Ce qui est commun aux jeux vidéo, c’est qu’il est adapté en version cinématographique. C’est quelque chose que nous avons vu depuis le début des années 90, et alors qu’il adaptait parfois des jeux avec une histoire assez simple, The Last of Us tombe sur le spectre opposé, ayant l’une des histoires les plus profondes du médium.

Druckmann commente que son plan depuis le début était de porter The Last of Us sur grand écran, mais il considère lui-même que cela a échoué parce que « je pensais pouvoir concentrer cette expérience dans un film de deux heures ». De son côté, Mazin affirme que le jeu vidéo « est déjà divisé en chapitres » aidant une narration télévisée par opposition à une narration cinématographique.

« Les films peuvent être beaux lorsque l’histoire est faite pour le support », a déclaré Mazin. « Pour moi, la beauté de The Last of Us n’est pas le temps que vous passez avec les personnages, mais la façon dont les épisodes se déroulent. Le jeu est déjà divisé en chapitres. Parfois, au fur et à mesure que nous adaptions les choses, nous les raccourcissions ou les étendions considérablement. Nous avons trouvé un moyen de raconter l’histoire exactement comme nous étions censés la raconter. Cette flexibilité existe à la télévision et le contraire de cette flexibilité existe dans les films. Les films sont une forme incroyablement rigide dans laquelle vous devez atterrir entre 80 minutes et 3 heures.

« J’ai commencé sur la mauvaise voie en essayant d’en faire un film », a déclaré Druckmann. « J’ai bêtement pensé que je pourrais emballer cette expérience dans un film de deux heures. Ensuite, j’ai pensé que cela pourrait être une émission de télévision. Mais il y a eu une certaine résistance, car ce n’est que relativement récemment que les meilleurs scénarios sont passés à la télévision. C’est un âge d’or dans le récit télévisé. Mais je ne l’ai pas cherché avant de rencontrer Craig et de voir le potentiel de cette relation. »

nouveaux détails

Dans l’extension mentionnée par Mazin, il est également possible d’inclure des détails, des personnages ou des paramètres qui ne faisaient plus partie du jeu original. Compte tenu de cela, Neil a vu l’opportunité d’ajouter « des idées d’histoire qu’il pensait mortes » au programme. , tandis que dans le processus d’adaptation, Mazin a trouvé des occasions de créer ses propres réponses.

« Je ne peux pas dire grand-chose, mais il y a quelque chose d’important qui a été écrit après avoir terminé le premier match », déclare Druckmann. « C’était censé être un court métrage d’animation, mais il n’a pas abouti. Cela montre que parfois des idées d’articles que vous pensez mortes peuvent revenir. Quand j’en ai parlé à Craig, ses yeux se sont illuminés et il a dit: « Nous devons mettre ça dans la série. »

« Lorsque nous parlions de ces choses, il posait des questions ennuyeuses parce que lorsque vous en faites l’expérience en tant que joueur, vous acceptez beaucoup de choses », explique Craig. « En faisant une adaptation, j’ai dû demander pourquoi cela se produisait ou comment ils en étaient arrivés là. Environ 75 % du temps, Neil avait la réponse. Et environ 25%, il n’y avait pas de réponse et on pouvait faire la nôtre. Cela a commencé à remplir les choses et à colorer d’autres domaines que nous recherchions, mais le jeu ne l’a pas été. Pour les personnes qui y ont joué plusieurs fois, les différentes versions, qui la connaissent par cœur, il y aura des choses dans la série qui seront inédites.

The Last of Us sur un nouveau support

La série est sur le point d’arriver, et cela indique que le jeu fera un nouveau pas vers un autre médium. Neil confie que, bien que « le succès soit difficile à prédire », il en est « incroyablement fier ».

« Je suis entré dans cette entreprise avec beaucoup d’appréhension et certains craignaient que cela ne se termine mal », déclare Druckmann. « Il pourrait y avoir une mauvaise version de cela, ou cela pourrait être quelque chose dont je n’étais pas fier. Il est difficile de prédire le succès car maintenant, ce n’est pas entre nos mains combien de personnes le voient et comment elles réagissent. Mais après avoir vu l’amour que tout le monde a mis là-dedans, je suis incroyablement fier, tout aussi fier que lorsque nous avons créé le jeu. C’est très spécial. Et même si ça échoue, et je ne pense pas que ce sera le cas, je ne changerais rien. »

Récemment, les créatifs et les acteurs ont parlé davantage du processus d’adaptation et de la façon dont les fans ne devraient pas s’inquiéter.

The Last of Us arrivera sur HBO le 15 janvier en Amérique et le 16 en Europe.