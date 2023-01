WhatsApp permettra désormais aux utilisateurs de se connecter via un proxy pour contourner la censure sur Internet

WhatsApp est certainement l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, et elle est disponible dans de nombreux pays différents. Cependant, l’application est bloquée dans certaines régions en raison de la censure locale d’Internet. Mais Meta veut maintenant contester ces restrictions, car la société a annoncé que les utilisateurs pourront bientôt se connecter à WhatsApp via un serveur proxy.

WhatsApp fonctionne désormais avec des serveurs proxy

Comme détaillé par WhatsApp dans un article de blog, l’application de messagerie prendra désormais en charge les serveurs proxy. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un proxy fonctionne comme une troisième couche entre l’utilisateur et Internet. Il peut être utilisé pour assurer une meilleure sécurité et confidentialité lors de la navigation sur le Web.

Mais pour WhatsApp, la prise en charge du serveur proxy permettra aux utilisateurs de se connecter à la plate-forme même dans les pays où WhatsApp est bloqué. La société indique qu’il y aura des serveurs mis en place par des bénévoles et des organisations « dédiées à aider les autres à communiquer librement ». WhatsApp souligne également que les messages envoyés via un serveur proxy resteront cryptés de bout en bout.

La connexion via proxy maintient le haut niveau de confidentialité et de sécurité fourni par WhatsApp. Vos messages personnels seront toujours protégés par un cryptage de bout en bout, garantissant qu’ils restent entre vous et la personne avec laquelle vous communiquez et ne sont visibles par personne entre les deux, pas les serveurs proxy, WhatsApp ou Meta.

L’annonce intervient après que le gouvernement local iranien a bloqué l’accès à WhatsApp et à Instagram l’année dernière, les deux plateformes ayant été utilisées par des manifestants pour partager des informations sur les violations des droits humains. Malheureusement, des situations comme celle-ci se produisent encore dans de nombreux endroits du monde. Selon WhatsApp, la société s’efforce de s’assurer que « ces coupures d’Internet ne se produisent jamais ».

WhatsApp a également mis à disposition un guide pour les utilisateurs souhaitant créer leur propre serveur proxy pour les amis et la famille. Les utilisateurs pourront trouver la nouvelle option en accédant aux paramètres de stockage et de date dans WhatsApp. La prise en charge du serveur proxy est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android, alors assurez-vous d’avoir installé la dernière version de WhatsApp.

