Panasonic présente les successeurs du Lumix S5 avec autofocus à détection de phase

En bref : les nouveaux Lumix S5II et S5IIX de Panasonic ressemblent pour la plupart à de modestes mises à niveau par rapport au S5. Cependant, ils incluent de nouvelles fonctionnalités importantes pour la gestion des mouvements, la capture vidéo et diverses situations d’éclairage. Le S5II doit sortir ce mois-ci et le S5IIX arrive en mai.

Panasonic a dévoilé deux successeurs à son appareil photo Lumix S5 Mirrorless au CES cette semaine. Les S5II et S5IIX introduisent l’autofocus à détection de phase (PDAF) et un nouveau moteur d’imagerie pour améliorer la fonctionnalité vidéo.

La nouvelle fonction PDAF devrait aider les caméras à mieux suivre les sujets en mouvement dans diverses configurations d’éclairage, même lorsque plusieurs objets dans le cadre se déplacent. Le S5II et le S5IIX accomplissent cela avec un système de mise au point automatique hybride à 779 points AF.

Un nouveau moteur d’imagerie donne aux nouveaux modèles Lumix plus d’options d’enregistrement vidéo. Ceux-ci incluent 4: 2: 0 10 bits 6K (3: 2), 5,9 K (16: 9), 4: 2: 2 10 bits C4K/4K, C4K/4K à 48 ips et 1080p à 120 ips. Les modes ralenti et accéléré incluent C4K/4K à 48 ips et 1080p entre 1 et 180 ips.

À mesure que les caméras professionnelles sont devenues plus puissantes, la surchauffe est devenue un problème qui peut limiter la durée d’enregistrement vidéo en continu. Les Lumix S5II et S5IIX contrent cela avec un nouveau système de refroidissement qui comprend un ventilateur et un dissipateur thermique. Une meilleure dispersion de la chaleur permet un temps d’enregistrement illimité en mode 4K 60fps des caméras.

Les nouveaux modèles augmentent également les cadences de socket de vue en rafale à 9 ips AFS mécanique, 7 ips AFC et 30 ips électronique. En plus du double ISO natif automatique du Lumix S5, les S5II et S5IIX ajoutent des modes bas et haut manuels pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le réglage de l’éclairage. De plus, la résolution d’affichage du viseur électrique a été augmentée à 3 680k avec un rapport de grossissement de 1,52x / 0,76x.

Le Lumix S5II devrait être lancé fin janvier pour 2 000 $. Ensuite, le Lumix S5IIX arrivera en mai pour 200 $ supplémentaires et comprendra des fonctions supplémentaires d’enregistrement vidéo et de connectivité. Il s’agit notamment de la sortie vidéo brute, de la compression All-Intra, de l’enregistrement à 800 Mb/s sur un SSD et de la diffusion en direct sur Internet filaire et sans fil.

Une mise à jour du firmware ajoutera une sortie de données brutes, un composite d’affichage en direct et plus de fonctionnalités au S5II, tandis que le S5IIX sera livré avec le firmware mis à jour préinstallé.