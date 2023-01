Le LG Signature OLED TV M3 élimine le besoin de câbles TV

Vous en avez assez de la télévision par câble ? Alors LG aurait dû répondre à vos goûts avec le Signature OLED TV M3. Avec sa diagonale d’écran de 97 pouces, sa résolution 4K native, sa lecture HDR et 120 Hz, l’appareil est une véritable centrale électrique sur la fiche technique. Mais d’autres modèles de téléviseurs offrent également cela, y compris les nouveaux téléviseurs OLED 2023 de LG.

L’unique argument de vente du modèle haut de gamme LG est la Zero Connect Box. Ce petit boîtier transmet sans fil et en temps réel les signaux image et son au téléviseur. Vous pouvez également installer le boîtier à une certaine distance du téléviseur Signature OLED M3, ce qui, selon LG, permet une conception plus libre de la pièce.

Ce petit boitier transmet l’image et le son du baladeur au LG Signature OLED TV M3. (Photo : LG)

Vous connectez des lecteurs tels que votre PlayStation 5 ou Xbox Series, le lecteur Blu-ray ou le décodeur à la Zero Connect Box via HDMI. Celui-ci accepte les signaux image-son et les envoie au téléviseur OLED avec une faible latence.

Transmission radio sans erreur grâce à son propre algorithme

LG utilise un algorithme spécialement développé pour assurer la meilleure transmission de signal possible avec un maximum de 120 Hz et une résolution 4K. Le téléviseur et le boîtier analysent également en permanence quel est le chemin de transmission optimal. Le téléviseur minimise les erreurs de transmission et les interruptions en identifiant les changements dans le voisinage immédiat. Si des personnes ou des animaux traversent péniblement la liaison radio, l’équipe de la box TV recherche des itinéraires alternatifs.

Boîte magique sur la table. Si vous prenez la publicité LG à 100 % au sérieux, vous pouvez également jouer à vos jeux PS3 sur une PS4 avec la Zero Connect Box. (Photo : LG)

LG donne un petit indice sur ce que cela indique. Vous pouvez facilement faire pivoter les antennes de la Zero Connect Box pour les aligner avec le téléviseur. Il est tout à fait possible que le boitier de transmission utilise les antennes directives indépendant peut être réajusté pour maintenir la liaison radio exempte d’interférences.

Un support mural et LG Appstore

Avec des détails techniques spécifiques, LG reste derrière la montagne. La diagonale d’écran de 97 pouces, la résolution HDR, 120 Hz et 4K sont connues. La société utilise également son support mural pour rapprocher le téléviseur le plus possible du mur.

Du côté des applications, LG devrait continuer à s’appuyer sur son propre système d’exploitation webOS, y compris la boutique d’applications LG Content Store. En dehors de cela, le Signature OLED TV M3 semble toujours être une sorte de vitrine. Car ni le prix de vente ni la mise sur le marché ne sont connus au moment du CES 2023.

Néanmoins, LG met son propre parfum avec le Signature OLED TV M3 et pourrait être un précurseur pour les futurs téléviseurs, dont certains gâtent encore les salons de la république avec leurs bandes de signal. A moins que tu veuilles assez se passer de câbles, c’est-à-dire également sans prise secteur. Alors vous devriez jeter un œil à la DisplaceTV, qui a également été présentée au CES 2023.