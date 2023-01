Lenovo va là où aucun iPad Pro n’ose aller (encore)

Vous ne pouvez pas nier qu’Apple fabrique les meilleurs iPads sur terre, mais Apple fait-il le meilleur tablettes? Bien que probablement oui, Lenovo taquine les utilisateurs d’iPad Pro avec la tablette que nous voulons qu’Apple fabrique – et ils pourraient bien le faire ! Lenovo vient de créer une tablette de type iPad Pro de 14,5 pouces avec plusieurs ports USB-C et une version plus polyvalente du Magic Keyboard…

Ars Technica décrit le nouveau Lenovo Tab Extreme comme un concurrent de l’iPad Pro avec un clone Magic Keyboard. Aucun argument ici.

Mais cela prend également beaucoup de décisions matérielles qu’Apple a peut-être déjà prises concernant un futur iPad. Lenovo Tab Extreme vante un écran de 14,5 pouces, deux ports USB-C et un accessoire de support de clavier flottant avec touches de fonction. Oui, oui, et oui, s’il vous plaît, Apple.

Bien sûr, ce putain de truc tourne sous Android. Aussi mélangés et désordonnés que Stage Manager et le multitâche sont sur iPadOS 16, nous prendrions cela sur Android sur une tablette n’importe quel jour.

Et il est difficile de reprocher à Lenovo d’avoir riffé sur le Magic Keyboard d’Apple. Apple a initialement riffé sur le boîtier du clavier Surface de Microsoft, et la Surface a riffé sur l’iPad. De plus, la conception de Lenovo comprend des touches de fonction et une béquille. Apple ne s’est aventuré dans ces domaines qu’avec le budgetishjusqu’à présent.

Mis à part les accessoires, c’est la plus grande taille d’écran et les multiples ports que nous voulons voir d’Apple sur un futur iPad. Heureusement, un iPad de 14,1 pouces avec mini-LED serait en développement dès cette année. Aucun mot sur le potentiel du double port Thunderbolt, mais il était une fois un prototype d’iPad avec deux ports de connexion à 30 broches…

Quant au plus gros teaser iPad Pro de Lenovo, il n’a pas de date de sortie et un prix élevé de 1 199 $. C’est probablement trop cher de 1 198 $ pour une tablette sous Android.

