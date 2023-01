L’ordinateur portable Yoga Book 9i de Lenovo contient deux 13,3" Écrans tactiles OLED

En un mot : Lenovo au CES 2023 a dévoilé le premier ordinateur portable OLED à double écran pleine grandeur. Le Yoga Book 9i dispose d’une paire d’écrans tactiles OLED 2,8K PureSight de 13,3 pouces (format d’image 16:10) prenant en charge 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et Dolby Vision HDR, et est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 13e génération. Processeur U15.

La polyvalence et la productivité sont le nom du jeu ici, car le nouveau Yoga prouve certainement que deux écrans valent mieux qu’un dans presque tous les scénarios.

Le convertible peut être utilisé en mode ordinateur portable, tablette ou tente selon les besoins.

The Verge s’est arrêté à la suite de Lenovo pour une démonstration pratique. Selon le pub, le Yoga Book 9i sera livré avec trois ports USB-C, un appareil photo principal de 5 MP et jusqu’à 16 Go de RAM. En mode ordinateur portable sans le clavier Bluetooth, un clavier virtuel avec retour haptique peut être utilisé comme remplissage. Il y a même un pavé tactile virtuel complet avec des « boutons » de clic de souris qui sembleraient assez convaincants.

Comme vous le verrez dans la vidéo, le Yoga Book 9i est très gestuel. Des tapotements à cinq doigts ici, des balayages à huit doigts là, etc., et les transitions semblent pouvoir être un peu plus fluides. Certains pourraient avoir du mal à se souvenir de tous les combos gestuels, mais ils seront peut-être plus faciles à mémoriser avec une utilisation continue.

Le système comprend également une barre de son rotative à 360 degrés avec des haut-parleurs Bowers & Wilkins et une prise en charge de l’audio spatial Dolby Atmos. De plus, il fonctionne sous Windows 11 et Lenovo inclut également le clavier Bluetooth détachable ainsi qu’une béquille et un stylet Smart Pen dans le package de base afin que vous n’ayez pas à payer de supplément pour des accessoires en option pour tirer le meilleur parti de la plate-forme.

L’autonomie de la batterie est évaluée à 10 heures en mode double écran à 150 nits de luminosité, ou jusqu’à 14 heures en mode écran unique. Les acheteurs pourront choisir entre un SSD PCIe Gen4 de 512 Go ou 1 To lors de la configuration de l’appareil.

Le Lenovo Yoga Book 9i débutera à 2 099,99 $ et devrait être disponible à partir de juin 2023.