Les coques ODYSSEY+ de MAGEASY by SwitchEasy pour iPhone 14 offrent une boucle de lanière avec un design durable et utilitaire

Il y a des tonnes de coques parmi lesquelles choisir pour l’iPhone 14. Avec les coques ODYSSEY+, MAGEASY a ajouté des pare-chocs amovibles sur les coins qui peuvent être remplacés par des œillets à utiliser avec une lanière. C’est un design assez polyvalent, disponible pour toute la gamme iPhone 14 – et ils offrent un code de réduction pour le public Netcost-security.fr.

Protection contre les chutes de qualité militaire

L’étui ODYSSEY+ est conçu pour être robuste, il comprend donc tout ce que vous attendez d’un étui durable. Il a des coins renforcés avec 2 mm de matériau pour éviter les écrans fissurés ou le verre arrière lors d’une chute. Les côtés du boîtier ont un motif en nid d’abeille pour offrir une protection supplémentaire.

De plus, le cadre autour de la bosse de la caméra est étendu juste au-dessus des objectifs de la caméra, et la lunette autour de l’écran s’étend vers le haut pour aider à prévenir les dommages lors des chutes. MAGEASY cite leurs tests selon les normes militaires pour les chutes jusqu’à 16 pieds.

Vidéo : coque de téléphone ODYSSEY+ pour iPhone 14

Longes et polyvalence

Bien sûr, le moyen le plus simple de protéger votre téléphone est simplement de ne pas le laisser tomber, et l’étui ODYSSEY+ rend cela simple avec des œillets de longe intégrés. Vous avez le choix entre quatre cordons différents et vous pouvez remplacer n’importe lequel des pare-chocs d’angle par les œillets de cordon inclus. Vous pouvez obtenir une lanière noire ou arc-en-ciel avec un crochet d’aspect robuste, ou une lanière noire ou grise légèrement plus fine avec un crochet plus fin qui peut pivoter.

Finitions de haute qualité avec plusieurs options

En mettant l’accent sur l’utilité robuste, les coques de téléphone ODYSSEY+ de MAGEASY pour la gamme iPhone 14 apportent de la polyvalence à votre coque de téléphone sans compromettre l’esthétique.

Disponible pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro ou l’iPhone 14 Pro Max. Il est disponible avec ou sans aimants supplémentaires pour une meilleure compatibilité MagSafe – pour garantir que votre appareil reste fermement attaché à tous les accessoires MagSafe. Le boîtier est conçu en deux finitions – soit en TPU gravé à texture cuir, soit en alliage d’aluminium aviation.

Le dos de la coque est en polycarbonate transparent pour vous permettre de continuer à montrer la couleur de votre iPhone 14.

Si vous êtes intéressé par l’ODYSSEY + ou l’un des autres accessoires de SwitchEasy pour la gamme iPhone 14, vous pouvez les consulter sur la page MagEasy du site Web de SwitchEasy.

L’ODYSSEY+ polyvalent est parfait pour une utilisation quotidienne et des activités de plein air. Bénéficiez de 20% de remise sur votre commande avec le code : 925mac20

