Satechi annonce un boîtier USB4 NVMe SSD Pro sans outil pour Mac et iPad avec des vitesses de 40 Gbit/s

Conçu pour s’associer parfaitement avec Mac et iPad, Satechi a annoncé ce matin son deuxième nouveau produit au CES. Le boîtier USB4 NVMe SSD Pro offrira un débit ultra-rapide de 40 Gbit/s dans une conception sans outil en aluminium pour les SSD M.2 NVMe.

Voici comment l’entreprise décrit son nouveau boîtier SSD :

« Le boîtier USB4 NVMe SSD Pro de Satechi permet une installation rapide et facile des disques M.2 NVMe. Prenant en charge les SSD haute vitesse USB4 et Thunderbolt 4 avec une vitesse de transmission de port en amont allant jusqu’à 40 Gbit/s, c’est la solution idéale pour étendre le stockage, mettre à niveau les systèmes, sauvegarder des fichiers et récupérer, récupérer et transférer des données. Les utilisateurs bénéficieront de performances de vitesse ultimes en utilisant les interfaces USB4 ou Thunderbolt 4. »

Le boîtier USB4 NVMe SSD Pro fonctionne avec les SSD M.2 les plus populaires et prend en charge des capacités allant jusqu’à 16 To.

Caractéristiques du boîtier Satechi USB4 NVMe SSD Pro

Construction en aluminium et polycarbonate de haute qualité (conçue pour une dissipation optimale de la chaleur)

Plug and play + conception sans outil

Prend en charge des vitesses allant jusqu’à 40 Gbps

Compatible avec les SSD M.2 NVMe (tailles 2280, 2250 et 2242 mm)

Lancement et tarification

Satechi prévoit de lancer le nouveau boîtier SSD au deuxième trimestre 2023 au prix de 119,99 $.

La prise de Netcost-security.fr

Cela ressemble à un boîtier SSD NVMe pointu avec un design épuré. C’est certainement un design (form factor) plus grand que beaucoup d’autres, y compris le propre boîtier sans outil USB-C NVMe de Satechi. J’imagine que la principale raison en est que ce nouveau boîtier Pro prend en charge les vitesses USB4 40 Gbps, ce qui nécessitait plus d’espace pour faire face à la génération de chaleur potentielle plus élevée.

De la conception plug-and-play sans outil à la flexibilité de travailler avec des SSD M.2 NVMe de 2280, 2250 et 2242 mm jusqu’à 16 To avec des vitesses USB4 de 40 Gbit/s, je pense qu’il s’agit d’un boîtier puissant et bien conçu qui devrait s’avérer utile pendant de nombreuses années.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :