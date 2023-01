Benoît XVI peut-être soumis à une thanatopraxie incomplète : un expert explique la technique à Netcost-security.fr

Benoît XVI, pape émérite, est décédé à l’âge de 95 ans

Nous avons interviewé Andrea Fantozzi, président et fondateur de l’Association française de Tanatoprassi, la technique utilisée pour conserver le corps du pape émérite Ratzinger. En 2005, il faisait partie de l’équipe qui a soigné Jean-Paul II.

Le corps du pape émérite exposé à Saint-Pierre

Aujourd’hui, jeudi 5 janvier 2023, ont eu lieu les obsèques du pape émérite Benoît XVI, décédé à l’âge de 95 ans le dernier jour de l’année qui vient de s’écouler. Avant les funérailles, le corps de Ratzinger a été exposé pendant quelques jours au salon funéraire de Saint-Pierre, où il a reçu l’hommage de milliers de personnalités fidèles et institutionnelles. Cette partie du rite a été possible grâce à un traitement particulier du corps appelé « thanatopraxis », une conservation temporaire qu’il ne faut pas confondre avec l’embaumement. Le nom dérive de l’union des termes grecs « thanatos » et « praxis », respectivement mort et pratique dans notre langue. Pour mieux comprendre ce que c’est et comment cela fonctionne, nous avons contacté le tanatopraticien Andrea Fantozzi, président et fondateur de l’Association française de Thanatoprassi (AIT) et de l’Institut national italien de Thanatoprassi (INIT). Le spécialiste faisait partie de l’équipe qui a utilisé cette technique sur le pape Jean-Paul II. Voici ce qu’il nous a dit.

Benoît XVI le premier jour du salon funéraire

M. Fantozzi, vous êtes connu pour avoir introduit la technique de la thanatopraxie en France, comment vous l’avez découverte et quand vous l’avez apportée dans notre pays

C’était la fin des années 80. Je l’ai découvert car je viens d’une famille de pompes funèbres. Je suis allé à Paris pour rapatrier une villageoise et je l’ai rencontrée. J’ai immédiatement décidé que c’était une discipline utile à bien des égards, car je vivais depuis des années dans le métier de mon père et j’ai donc réalisé qu’il n’y avait aucun soin pour le défunt. L’attention était portée sur les voitures funéraires, les fleurs, les décorations, mais personne ne s’occupait professionnellement du défunt.

Explique nous

De la fin des années 80 à aujourd’hui, de nombreuses années se sont écoulées avant qu’une réflexion sur la discipline à inclure dans le système funéraire et sanitaire italien ne soit atteinte. Il y a maintenant un projet de loi – le ministère de la Santé travaille – pour la reconnaissance légale de la thanatopraxie. Espérons que nous y arriverons dans les mois à venir. Il y a aussi beaucoup de jeunes intéressés à apprendre ce métier. Ils sont plus de 400 à vouloir participer au cours et 200 à demander des informations pour participer à l’avenir. Espérons que l’État adoptera immédiatement une réglementation permettant à toutes ces personnes de participer à des formations reconnues et qualifiantes.

Il nous dit donc que la technique est utilisée mais n’est pas encore reconnue

Le résumé est celui-ci, il est utilisé mais il n’est pas réglementé. Fondamentalement, le bénéfice de la thanatopraxis est pour tout le monde. On parle d’un métier qui donne certes respect et dignité au défunt, mais élève beaucoup le niveau d’hygiène du transport funéraire. On peut bien dire que les usages de la thanatopraxie sont variés.

Donnez-nous un exemple

Une utilisation clé de la thanatopraxis est dans la recherche médicale et l’éducation. En étudiant les changements physiques qui se produisent lors de ce phénomène, les chercheurs peuvent en quelque sorte mieux étudier le corps en le faisant réparer, en éliminant tous les processus de putréfaction qui parfois même dans le secteur médico-légal aident beaucoup. Parce qu’avoir un corps fixe vous garantit une enquête plus claire et plus pointue. Au contraire, la décomposition pourrait aller cacher une lésion, une ecchymose. Ou toute autre chose qui pourrait être critique pour l’enquêteur ou le coroner qui mène une enquête.

Les aspects bénéfiques de la thanatopraxis ne se limitent pas à la présentation esthétique du défunt et c’est tout. L’esthétique a également son importance, bien qu’elle puisse sembler futile dans un moment délicat comme un enterrement, en réalité elle joue un rôle très important. Fondamentalement, la dernière image que nous portons de notre proche est celle qui reste à l’intérieur de nous. J’ai été témoin de derniers adieux traumatisants. En plus de la douleur de la mort, nous portons avec nous une mémoire atroce, qui est la mémoire optique.

Parmi les grandes personnalités qui ont traité avec la thanatopraxis figurait le pape Jean-Paul II

La direction scientifique de l’Institut National Italien de Thanatopraxie (INIT) est détenue par le Professeur Giovanni Arcudi. Le professeur Arcudi, directement nommé par le Vatican, a participé en équipe à l’intervention sur le Pape.

Que pouvez-vous me dire sur le traitement de Benoît XVI ?

Ce que je peux dire de Benoît XVI se limite simplement à ce que j’ai vu : les photographies qui circulent sur Internet et que tout le monde a vues. Il ne me semble pas qu’un traitement intravasculaire ait été fait, un traitement complet de thanatopraxie. Il est probable que le produit a été appliqué. Nous sommes également titulaires d’un brevet européen pour un substitut de formaldéhyde qui est un excellent conservateur de la matière organique. Il permet également uniquement par voie topique – il suffit de l’appliquer simplement sur le corps à l’aide d’une éponge, d’un coton ou d’un pinceau – la conservation du corps de 2 à 4 jours. Et sans aucun problème pour sa brillante efficacité. À mon test, il n’y a pas d’injection intravasculaire. L’hypothèse est qu’ils ont peut-être utilisé notre Fluytan, mais je n’en suis pas sûr. Je n’ai aucune information sur Ratzinger. Nous nous attendions à recevoir la mission, mais elle n’est pas arrivée.

Dites-m’en plus sur Fluytan. Comment fonctionne ce produit ?

C’est un produit qui est utilisé pour la conservation des cadavres mais aussi en histopathologie, histochimie, le secteur biomédical, la médecine légale et la taxidermie. C’est notre invention qui, comme je l’ai dit, remplace le formol d’une excellente manière. D’abord pour sa non-toxicité. Tout ce que vous avez à faire est de lire un instant les risques que vous courez lorsque vous travaillez avec du formol, pour comprendre de quoi nous parlons. En plus de cela, il répond de manière excellente au besoin de fixation tissulaire dans le secteur de la thanatopraxis. Nous avons également la capacité de traiter les corps de personnes décédées depuis 20 jours dans un état de décomposition avancé. Avec le formol, une telle chose était impensable.

Quand les coroners doivent pratiquer une autopsie sur un corps retrouvé au bout de 10 jours c’est olfactivement terrifiant. Avec le formol, vous pleurez aussi car il s’évapore, vos yeux commencent à vous démanger et il n’élimine pas les odeurs. En plus d’être un excellent fixateur, Fluytan élimine instantanément les odeurs. Sur un cadavre aux odeurs abominables, il suffit de vaporiser le produit sur le corps et elles disparaissent instantanément. Ceci n’est qu’un exemple de son utilisation. En génétique, par exemple, en fixant des échantillons issus d’enquêtes judiciaires, le formol risquait fort de dégrader l’ADN. Fluytan vous permet de garder la pièce immergée même pendant des heures, des jours et l’ADN reste intact. Il n’est absolument pas compromis.

Benoît XVI reçoit l’hommage des fidèles

Pour le traitement d’un corps intact, tout le sang est-il prélevé et le produit injecté ?

Dans les traitements de la thanatopraxis avec du formol, cela a été fait. Le sang drainé a été forcé d’être remplacé par le produit conservateur avec du formol, qui a été en partie mélangé avec de l’eau. Sur 5 litres de produit à injecter, 4 parts et demie étaient de l’eau et 0,5 de formol. Tout le sang devait être drainé et donc l’un des plus gros problèmes qui se posait était justement celui de se débarrasser de ce liquide récupéré lors des traitements. Avec Fluytan cela a disparu, car le produit permet de faire de la préservation corporelle uniquement par injection artérielle, sans drainage sanguin. Étant un mélange à base de peroxydes organiques, il est capable de désintégrer le sang.

Si on met du Fluytan en contact avec du sang, on voit qu’il commence à s’activer, le décolorant jusqu’à ce qu’il devienne transparent. C’est un grand avantage pour les traitements de thanatopraxie tant pour les opérateurs qui les réalisent que pour le système de santé qui n’aura plus le problème de l’élimination du sang drainé. J’ai travaillé pendant 10 ans avec du formol et je sais ce que ça veut dire : c’est un « monstre ».

Dans quelle artère le produit est-il placé ?

Il faut voir au cas par cas, car en présence de problèmes circulatoires la localisation peut changer. Cependant, disons que les artères carotide et fémorale sont les principaux points d’accès pour l’injection de Fluytan.

Sur la page INIT, il est indiqué que le « retour à la poussière » du cadavre traité a lieu dans les 10 ans, alors que dans le cadavre non traité, il peut aller jusqu’à 80 ans. Comment ce processus est-il accéléré ?

Ici aussi, le produit que vous utilisez prend beaucoup de place. Si on fait un traitement de thanatopraxis avec du formol on trouvera un corps qui va se déshydrater au fil des ans, le corps se desséchant sans putréfaction, jusqu’à une sorte de momification. Cela indique que nous allons toujours trouver une couche de tissu sur l’os. Complètement déshydraté. Dans le traitement avec Fluytan, cela change complètement. Si le corps est exposé à un minimum d’accès à l’air, il aura la possibilité de se squelettiser dans les 10 à 20 ans. Cela dépend de l’état dans lequel se trouve le corps. Si on le met dans un endroit sec c’est une chose, dans un endroit humide c’en est une autre. Le lieu spécifique et le climat influencent également grandement le processus de minéralisation. Les corps traités au Fluytan sont certainement plus corruptibles que ceux traités au formol. Ils sont plus minéralisables.

Les années 40 – 80 se réfèrent plutôt aux corps enterrés dans les niches, pas à ceux dans le sol. Pour le cadavre mis en terre, si la terre est bonne, cela prend 3 ans. Une terre sablonneuse comme celle de la mer. Le problème n’est pas les inhumations, mais les enterrements. Pour les corps non traités on est d’abord obligé de mettre la double caisse, une en zinc et une en bois, celle en zinc est ensuite soudée hermétiquement, et le tout doit être placé à l’intérieur d’un four hermétiquement clos. Alors oui ils ont 80 kilogrammes de masse organique retirés des trois éléments nécessaires à la minéralisation : l’eau, l’air et la terre. Comment espérer que cette masse organique à 70 % composée d’eau puisse être minéralisée, dégradée ? CA ne se passe pas. Surtout, le zinc est l’un des problèmes, ce qui favorise la corification qui est une sorte de momification. Alors que se passe-t-il, ce système ne permet pas une bonne minéralisation des corps.

J’ai lu et entendu dire que c’est la faute des aliments contenant des conservateurs que nous consommons aujourd’hui, mais la vérité est que le système n’est pas juste. Le système d’enfouissement hermétique ne peut évidemment pas permettre la minéralisation ou la biodégradation. Le discours hygiénique est sérieux, mais avec un traitement tout le problème créé avec la fermeture hermétique disparaît.