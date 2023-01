Yeelight lance une nouvelle lampe intelligente Cube compatible avec HomeKit via la norme Matter

Au CES 2023, Yeelight a présenté un nouveau produit pour le Matter Standard qui fonctionnera dans le HomeKit d’Apple : la Yeelight Cube Smart Lamp. Cette lampe, qui fait partie du portefeuille Yeelight Fun, est le premier produit de Yeelight pris en charge par Matter. Il se compose de trois unités – Spot, Matrix et Panel – qui peuvent être assemblées comme des briques sur les bureaux des utilisateurs et offrent des interactions ludiques et flexibles multidimensionnelles, grâce à Matter.

L’un des avantages de la nouvelle norme Matter est que les appareils sont compatibles sur plusieurs plates-formes de maison intelligente sans avoir besoin d’intégrer une intégration dédiée. La nouvelle lampe intelligente Cupe fonctionnera également avec Amazon Alexa, Samsung SmartThings, etc.

Au CES, Yeelight a également lancé l’ouvre-rideau automatique pour la domotique et le panneau de scène intelligent et les éclairages sur rail magnétiques pour la série d’éclairage intelligent haut de gamme. Bien que l’ouvre-rideau ne prenne pas initialement en charge HomeKit/Matter, il sera compatible avec les raccourcis Siri. Si vous êtes au CES, Yeelight présente également sa série d’éclairage Pro qui peut alimenter la solution d’éclairage de toute une maison. Les produits de la série Pro sont déjà compatibles avec HomeKit pour s’intégrer à d’autres produits, notamment les switchs intelligents et les capteurs de mouvement HomeKit.

Yeelight a également annoncé son intention de lancer à l’avenir une série d’ampoules intelligentes compatibles Matter. L’ensemble du portefeuille Yeelight Pro prendra également en charge Matter avec une simple mise à jour OTA avant le deuxième trimestre 2023 afin qu’il soit compatible avec d’autres plates-formes.

Yeelight vient de publier une nouvelle application appelée Yeelight Station qui permet aux utilisateurs de personnaliser l’éclairage RVB sur leurs appareils Yeelight. Avec cette application, vous pouvez transformer votre éclairage Yeelight RGB en vos graffitis ou styles préférés et faire vraiment briller votre éclairage avec votre propre ambiance personnelle.

Si vous êtes au CES, découvrez les nouveaux produits Yeelight au stand 50326 à la Venetian Expo.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :