Comment fermer des applications sur Apple TV [Force close an App]

Les téléviseurs intelligents ont complètement changé la façon dont les gens regardent leur contenu à la maison. Nous sommes passés du simple fait de regarder des chaînes de télévision sur le câble à des services de streaming basés sur des applications et bien plus encore. Vous pouvez également télécharger et utiliser des applications gratuites et payantes pour votre téléviseur.

Alors qu’avec la plupart des téléviseurs intelligents, la fermeture d’une application la ferme généralement, pour certains comme l’Apple TV, elle ferme simplement l’application mais la fait fonctionner en arrière-plan. Alors, si vous voulez savoir comment fermer des applications sur Apple TVil vous suffit de suivre ce guide.

Faut-il fermer les applications sur Apple TV ?

Avoir des applications exécutées en arrière-plan est une bonne chose. Pourquoi? Eh bien, vous aurez toujours accès à l’application, et lorsque vous l’invoquerez, elle s’ouvrira plus rapidement. Mais parfois, cela peut ne pas être le cas pour toutes les applications. Certaines applications peuvent ne pas se rafraîchir automatiquement lorsqu’elles sont en arrière-plan ou elles peuvent simplement ne plus répondre. Dans de tels cas, il est nécessaire de fermer l’application et de la relancer. Il s’agit d’un problème particulier repéré sur de nombreux appareils Apple TV. Voici un guide sur la façon de forcer la fermeture des applications sur Apple TV.

Avant de vous lancer dans le guide, consultez les télécommandes que vous trouverez utiles dans le guide.

Comment fermer une application sur Apple TV

Désormais, selon la génération d’appareils Apple TV dont vous disposez, la méthode de fermeture des applications sera différente. Cependant, si vous avez une Apple TV Gen 3 ou une version antérieure, il n’est pas nécessaire de fermer les applications de force. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous quittez l’application, l’application se ferme également et ne reste pas en mémoire. Si vous avez une Apple TV 4 ou une version plus récente, suivez ces étapes pour fermer les applications.

Étape 1 : Accédez à l’écran d’accueil

Si vous avez une application ouverte sur l’Apple TV, appuyez sur le bouton TV de la télécommande. Vous serez redirigé vers l’écran d’accueil de votre Apple TV. Avec l’écran d’accueil ouvert, vous pourrez effectuer diverses tâches. Et il sera également plus facile de fermer une application sur Apple TV.

Étape 2 : Ouvrez le sélecteur d’applications

Apple Switcher est l’endroit où vous passez d’une application à une autre. C’est comme la page des applications récentes sur les téléphones Android et les iPhones qui apparaît lorsque vous balayez vers le haut depuis le bas.

Pour ouvrir le sélecteur d’application sur Apple TV, vous devez appuyer sur le bouton Bouton TV deux fois (bouton avec icône TV) sur votre télécommande Apple TV.

Étape 3 : Accédez à l’application

Maintenant que vous êtes sur la page App Switcher, vous pouvez accéder à l’application que vous souhaitez fermer sur votre Apple TV. Vous trouverez peut-être cela facile après avoir appris que cela fonctionne de la même manière que les iPhones.

Pour accéder à l’application, Balayez vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile de la télécommande pour faire défiler les applications dans le sélecteur d’applications. Mettez en surbrillance ou accédez à l’application que vous souhaitez fermer.

Étape 4 : Fermez l’application

Une fois que vous avez sélectionné l’application que vous souhaitez fermer, vous pouvez continuer.

Pour fermer une application sur Apple TV, il vous suffit Balayez vers le haut sur le pavé tactile de la télécommande. Oui, comme pour fermer des applications sur les iPhones et les téléphones Android. Cette action fermera maintenant l’application qui était précédemment ouverte et qui consommait la mémoire du téléviseur.

En fonction du nombre d’applications ouvertes, vous pouvez continuer à balayer vers le haut pour toutes les fermer. Et une fois que vous avez fermé les applications requises, pour sortir de l’écran du sélecteur d’applications, appuyez simplement sur le bouton Accueil/TV de votre télécommande Apple TV.

Maintenant que vous savez comment fermer une application sur Apple TV, ne fermez pas toutes les applications à chaque fois. Cela ne fera que compliquer les choses en augmentant le temps de chargement lorsque vous relancerez l’application. Par ailleurs, Apple TV est suffisamment puissant pour gérer plusieurs applications exécutées en arrière-plan sans problème la plupart du temps. Je conseille donc de ne fermer les applications que lorsque l’application se comporte mal ou ne fonctionne pas comme prévu.

Forcer la fermeture d’une application sur Apple TV aide-t-il ?

Oui, la fermeture d’une application sur Apple TV résoudra des problèmes tels que le ralentissement des performances, le gel des applications et d’autres problèmes liés aux applications. Cela n’arrive pas tout le temps, mais lorsque vous faites face à de tels problèmes, vous savez comment les gérer. Mais si vous ne trouvez aucun problème, ne perdez pas votre temps à fermer les applications car cela n’aide pas beaucoup à moins qu’il y ait un problème.

Que se passe-t-il si la fermeture d’une application sur Apple TV ne fonctionne pas ?

Il peut arriver que vous ne puissiez pas ouvrir le sélecteur d’application pour fermer une application, et dans ce cas, vous pouvez suivre une alternative qui consiste à redémarrer l’Apple TV. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Apple TV. Sous Paramètres, dirigez-vous vers le Système. Ici, cliquez simplement sur Redémarrer. Votre Apple TV va maintenant s’éteindre et s’allumer.

Vous pouvez également utiliser la télécommande Apple TV pour redémarrer votre Apple TV en maintenant la Bouton retour et bouton TV ensemble jusqu’à ce que le voyant d’état du téléviseur commence à clignoter rapidement. Pour la télécommande de première génération, utilisez les boutons Menu et TV. Et si rien ne fonctionne, débranchez votre téléviseur et rebranchez-le sur la source d’alimentation pour forcer le redémarrage.

Conclusion

Et voila. Le moyen simple et facile de fermer des applications sur Apple TV Gen 4 et versions ultérieures. Bien que vous puissiez fermer toutes les applications dans l’observateur d’applications, l’écran d’accueil principal ne peut pas être fermé. C’est de la même manière que vous fermez les applications sur votre iPhone ou iPad, sans aucune différence. Si vous pensez qu’une application a des problèmes ou que le téléviseur ne répond pas, vous pouvez simplement redémarrer le téléviseur ou simplement effectuer une réinitialisation. Cela devrait aider votre Apple TV à fonctionner normalement.

Vous aimerez peut-être aussi – Comment réinitialiser Apple TV avec ou sans télécommande

Vous voulez tout de même en savoir plus sur la fermeture des applications sur Apple TV ? Ensuite, déposez votre requête dans la zone de commentaire ci-dessous. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Plus de choses connexes :