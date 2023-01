Apple Books lance une initiative de livres audio racontés par l’IA

Apple Books a lancé une nouvelle initiative pour augmenter le nombre de livres audio disponibles sur sa boutique. Il invite les écrivains indépendants et les grands éditeurs à s’inscrire pour que leurs livres écrits soient convertis sous forme audio à l’aide de modèles de synthèse vocale IA.

Apple a annoncé le programme vers la fin de l’année dernière et, comme l’a noté The Guardian, les premiers livres racontés par l’IA sont désormais disponibles en téléchargement sur l’Apple Books Store.

Dans l’application Apple Books, les livres audio AI sont étiquetés avec un sous-titre « Rapporté par Apple Books ».

Fait intéressant, Apple cible des genres spécifiques pour ce déploiement initial. Chaque genre de livre est accompagné d’une voix d’IA particulière. Les livres de fiction et d’amour sont racontés par « Madison » et « Jackson ». Les livres de genre non romanesques et de développement personnel seront racontés par « Helena » et « Mitchell ».

D’autres genres de livres comme la science-fiction ou les thrillers ne sont actuellement pas pris en charge.

Vous pouvez entendre des exemples de ce à quoi ressemblent ces voix d’IA ici. Bien que vous puissiez probablement encore dire que l’audio est généré plutôt qu’enregistré par un humain, ils sont très convaincants et d’une fidélité encore plus élevée que la qualité de la voix synthétisée par apprentissage automatique en temps réel utilisée pour Siri.

La génération du livre audio n’est pas une affaire automatique d’un seul bouton. En fait, Apple dit que cela peut prendre environ un mois pour qu’un livre soumis soit mis à disposition sous forme synthétisée. Il semble qu’Apple et ses partenaires examinent manuellement les pistes d’IA générées pour l’assurance qualité avant de les publier, du moins dans les premières étapes.

La transformation en un livre audio raconté par l’IA se fait sur une base entièrement opt-in. L’auteur doit détenir les droits de production d’une version de livre audio et (pour l’instant) le livre source doit être écrit en anglais.

Si une version narrée Apple Books AI est créée, les auteurs sont autorisés à produire ultérieurement une version narrée par un humain et peuvent générer librement d’autres versions de livres audio avec d’autres distributeurs.

La narration par IA est une proposition particulièrement attrayante pour les petits écrivains indépendants, qui n’ont pas le capital pour payer le talent humain et le processus d’enregistrement associé requis pour la narration classique de livres humains.

